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|Динамо Мск
|23.02 17:00 по МСК.
|Торпедо
Первая часть противостояния московского «Динамо» и «Торпедо» получилась очень напряженной и продолжалась почти полтора часа игрового времени. В итоге свое хозяева площадки все же взяли и повели 1:0. Постараемся разобраться, чего ждать от второго матча, получится ли у «Торпедо» переломить тенденцию в свою пользу.
|Osmanlispor
|23.02 19:00 по МСК.
|Пирей
На своем поле греки не сумели взломать оборону Османлыспора. А на что способен Олимпиакос в Турции?
|ЦСКА
|23.02 19:00 по МСК.
|Маккаби
После победы над одним из основных конкурентов в Лиге ВТБ, ЦСКА теперь попробует поправить свое положение и Евролиге, где «армейцы» успели потерять первую строчку в пользу мадридского «Реала». Сумеет ли «Маккаби» удивить команду Итудиса?
|ЦЗ Телеком
|23.02 20:00 по МСК.
|Галатасарай
В этом поединке «Црвена Звезда» попробует укрепить свое положение в турнирной таблице Евролиги, поскольку расстояние команды Деяна Радонича от девятой «Дарушшафаки Догуш» на данный момент равно лишь одной победе. Смогут ли турки создать проблемы «красно-белым» на их площадке?
|Апоэль
|23.02 21:00 по МСК.
|Ат. Бильбао
АПОЭЛ дал серьезный бой Атлетику в Испании. Чего же ожидать от команд в ответной игре?
|Рома
|23.02 21:00 по МСК.
|Вильяреал
"Рома" в первом матче на выезде забила "Вильярреалу" четырежды, удастся ли ей и на своем поле отпраздновать победу?
|Зенит
|23.02 21:00 по МСК.
|Андерлехт
Сумеет ли "Зенит" отыграть фору в два мяча у Андерлехта?
|Фиорентина
|23.02 23:05 по МСК.
|М'Гладбах
Фиорентина против менхенгладбахской Боруссии. Одна из самых маститых пар 1/16 финала Лиги Европы. Кто же получит билет в следующий раунд?
|Монреаль
|24.02 03:30 по МСК.
|Айлендерс
В последнее время Монреаль показывает не лучший хоккей: 3 поражения в 5 матчах, но и соперники были соответствующие: Сент-Луис, Бостон и Виннипег. Какой итог ждать в этом матче?
|Олимпик
|25.02 15:00 по МСК.
|Сталь
Весенняя часть Чемпионата Украины возобновляется матчем между Олимпиком и Сталью. Мы знаем про этот поединок больше, чем букмекеры...
|Ювентус
|25.02 22:45 по МСК.
|Эмполи
Если Ювентус сможет обыграть Эмполи, это будет 30-я победа подряд на своем поле в Серии А. Прогноз на туринский поединок уже готов!
|Черноморец
|26.02 15:00 по МСК.
|Карпаты
Чемпионат Украины возобновляется после зимней паузы. В Одессе Черноморец принимает Карпаты. Готовы поделиться наиболее надежной ставкой!
|Ст. Этьен
|26.02 17:00 по МСК.
|Каен
Успеет ли Сент-Этьен восстановиться после матча с Манчестер Юнайтед?
Эксперты нашего ресурса пристально следят за футбольными противостояниями. Для прогнозирования мы выбираем наиболее интересные матчи, в которых встречаются футбольные команды, играющие в яркий футбол, создающие большое количество голевых моментов. Именно такой футбол по вкусу современному болельщику, так как от игр, в которых соперники лениво перекатывают мяч у своей штрафной площади или весь матч возятся в центре поля – мало толку, от него только клонит в сон. И даже ставки не помогают усилить интерес к просмотру такого матча. Другое дело, когда матч динамичный, мяч двигается от одной штрафной площади к другой, за полетом мяча просто не успеваешь следить, а то, как был забит очередной мяч – понимаешь, только несколько раз посмотрев повтор. Вот такие матчи по душе современным болельщикам, такие матчи вызывают желание делать ставки в букмекерских конторах, так как понимаешь, что скучными или неинтересными такие матчи просто не могут быть. Именно такие матчи прогнозируют наши эксперты. И в ближайшее время состоится подобный матч: команда Перт Глори встретится с командой Сидней Уондерерс. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне показывают яркий атакующий футбол, играя практически без обороны. Между собой эти команды немало забивают и, что интересно, динамичная игра преобладает все 90 минут матча. Такой матч точно придется по вкусу настоящим любителям футбол.
Игра, в которой встретятся футболисты команды Перт Глори и футболисты команды Сидней Уондерерс должна получиться интересной. Именно такое мнение у экспертов нашего ресурса относительного данного матча. Обе команды сейчас находятся в хорошей форме и всегда проводят очные матчи на высоком уровне. Несмотря на то, что у обеих команд будут отсутствовать по несколько футболистов основы, это не должно быть серьезным поводом для того чтобы не играть в атакующий футбол. Наставники команд перед матчем отмечали, что в очном противостоянии необходимо, прежде всего, агрессивно действовать в атаке. Именно атака должна стать ключом к успеху в данном матче. Другими словами, тренеры говорили о том, что победит та команда, которой удастся забить больше голов, чем забьет соперник. Глядя на атакующие линии обеих команд, наши эксперты предполагают, что матч должен получиться результативным, так как в составе одной и другой команды впереди действуют звезды мирового футбола, которые могут сыграть в командный футбол, а могут решить игровой эпизод в одиночку. Из этого следует, что оборона соперников должна играть персонально с футболистами атаки, за которыми не так-то и легко уследить. Мы думаем, что первая половина матча будет проходить в оценочных действиях, а потом, когда игра наберет нужный темп, болельщики смогут увидеть атаку соперников во всей красе.
Наши эксперты, после тщательно анализа матча между командой Перт Глори и командой Сидней Уондерерс, пришли к мнению, что хозяева поля являются фаворитами в этой встрече. Сейчас команда Перт Глори находятся в отличной форме, а в родных стенах клуб еще ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне. Судя по информации из официального источника, команда будет с первых минут играть сильнейшим составом, так что, первым номером в матче явно будут действовать хозяева. Гости пока не нашли свою игру, в родных стенах клуб играет еще более-менее, а вот выездные матчи у команды явно не получаются. Вдобавок к этому, перед матчем с командой Перт Глори гости понесли серьезные кадровые потери, поэтому вряд ли они смогут достойно сопротивляться атакам хозяев поля. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что ставка на победу команды Перт Глори – отличная ставка в этом матче. Так как хозяева поля имеют сильное нападение, а в родных стенах не уходят с поля без забитых голов, мы думаем, что прекрасной ставкой на этот матч будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. В команде есть кому забивать, да и оборона соперника не представляет собой крепкий орешек, пропуская практически в каждом матче. Желтых карточек в игре не должно быть много, так как обе команды не относятся к грубиянам чемпионата. Поэтому этот тотал можно заигрывать на меньше.
Ничья в противостоянии — 3.8, в противостоянии победит Перт Глори — 1.8, в противостоянии победит Сидней Уондерерс — 4.3.
Футбол – это непредсказуемый вид спорта, в котором успех не всегда зависит от бюджета команды и известности футболистов, которые в ней выступают. Никому не известные парни, которые еще сезон или два назад выступали в низшей футбольной лиге, очень быстро могут развенчать миф о непобедимости или крутости топ-клуба. Обычно, команды, которые ведут борьбу за высокие места в чемпионате, имеют привычку недооценивать своих соперников, особенно, если те являются вчерашними представителями низших лиг. В футболе масса примеров того, какое наказание несут такие команды за свою неосмотрительность. Так что, в матче команды Перт Глори и команды Сидней Уондерерс соперники должны серьезно подойти к оценке друг друга, так как, судя по результатам нынешнего чемпионата, болельщиков ждем очень непростое и интересное противостояние. Наши эксперты постараются сделать его еще более интересным, предложив качественные прогнозы на этот матч.
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