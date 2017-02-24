Бавария — Гамбург: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Германии 25.02.17

Мы давно ждали начала матча, в котором встретятся команда Бавария и команда Гамбург. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне претендуют на высокие места. Сейчас ситуация в турнирной таблице складывается таким образом, что для продолжения борьбы клубам необходимо одерживать победы в каждом матче. Однако, футбол устроен так, что для того чтобы побеждать в каждой игре, необходимо показывать высокий уровень игры А для этого необходимо иметь классных игроков, неподверженных травмам и постоянно демонстрирующим высокое качество футбола. Согласитесь, что условие весьма тяжелое. А если учесть, что команда Бавария и команда Гамбург принимают участие в нескольких турнирах одновременно, то, фактически, задача бороться за высокие места усложняется в несколько раз. Ведь, помимо качественной игры, необходимо еще бороться с усталостью, которая непременно будет накапливаться. Но, в составах команды Бавария и команды Гамбург выступают настоящие профессионалы, а также у обеих команд весьма широкая скамейка запасных, что дает возможность отдохнуть игрокам основы. Мудрые наставники знают, в каком матче использовать основной состав, а где можно ограничиться резервистами. Так что, обе команды подходят к очному противостоянию в неплохой форме и готовы показывать отличный футбол с первых минут матча. Нам остается лишь запастись терпением, и ждать стартового свистка, который просигнализирует о начале этого интересного противостояния.

Напряженная борьба ждет любителей футбола в противостоянии команды Бавария и команды Гамбург. Обе команды ведут борьбу в чемпионате за высокие места, поэтому вряд ли их устроит другой результат в этом матче кроме победы. С составами команд полный порядок. Из лазаретов вышли основные футболисты, которые вместе с запасными игроками приступили к тренировкам в общей группе. Это вселяет оптимизм в сердца болельщиков, так как они ждут, что команды выдадут отличный матч, в котором смогут не только порадовать зрелищной игрой, но и забьют много голов в ворота друг друга. Но, глядя на последние результаты команд, наши эксперты полагают, что много мячей в этой игре может и не быть. В последних матчах атака стала проблемным местом обеих команд, так как клубы для достижения победы ограничиваются всего одним-двумя забитыми мячами, да и те даются командам очень нелегко. Если в матчах с более слабыми соперниками команды полагались на защиту, то с сильным соперником, которым являются оба клуба, этот номер может и не пройти. Поэтому, тренеры должны подумать, прежде всего, о том, чтобы разнообразить атакующие действия. Возможно, для этого потребуется подключить игроков средней зоны, заставить их работать не на оборону, а на атаку. В общем, сегодня тренеры могут удивить друг друга, внеся коррективы в тактические действия своих подопечных. Возможно, это позволит добиться положительного результата в этой игре.

Наши эксперты не согласны с тем, кого букмекеры видят фаворитом в противостоянии команды Бавария и команды Гамбург. Судя по коэффициентам, которые букмекеры выставили на этот матч, они видят фаворитом игры команду Гамбург. Однако наши эксперты полагают, что в этом противостоянии фаворитом должны быть хозяева поля. Команда Бавария сейчас вышла на пик формы, клуб мощно играет в родных стенах, а форварды команды отмечаются забитыми мячами в каждом матче. Фактор родных трибун тоже будет играть не последнюю роль в этой игре, так как все болельщики будут неистово поддерживать хозяев поля. Да, команда Гамбург тоже выступает довольно мощно в последних матчах, но ее соперниками были команды из второй половины турнирной таблицы, тогда как хозяева поля противостояли клубам из середины турнирной таблицы. Проблем с составами нет ни у одной из команд, а при равной игре наши эксперты отдают предпочтение хозяева поля, на победу которых мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал матча видится на больше, так как в последних матчах оба футбольных клуба продемонстрировали атакующий футбол, а также забили довольно много голов. Личные встречи между этими командами тоже подчеркивают целесообразность этой ставки, так как между собой эти команды обычно играют крупно. Наши эксперты полагают, что матч не будет грубым, так как сейчас командам крайне важно набрать очки, а не выяснять отношения, так что, общий тотал желтых карточек стоит попробовать сыграть на меньше.

Победа достанется Бавария — 1.95, ничья по окончанию матча — 3.45, победа достанется Гамбург — 4.1.

Команда Бавария и команда Гамбург в нынешнем сезоне показывают хороший уровень игры. Между собой эти соперники уже встречались неоднократно, однако однозначно сказать о том, кто ведет в многолетнем противостоянии нельзя. Отметим, что перед стартом сезона со стороны одной и другой команды было много высказываний о том, что клубы обязательно соберут все трофеи турниров и чемпионатов, в которых принимают участие. Учитывая специфику современного футбола, где на первом плане стоит техника и атака, а не оборона и фолы, наши эксперты сильно сомневаются в том, что эти высказывания будут иметь продолжение. Возможно, что в одном турнире командам и улыбнется удача, однако лидировать во всех у них не получится, так как для этого придется слишком много затратить ресурсов, в том числе и требовать от своих футболистов невозможного. Мы думаем, что команды вполне могут сосредоточиться на чемпионате, хотя, если лидеры будут находиться в прекрасной форме, то они вполне могут замахнуться и на большее. Но, сейчас все взгляды прикованы к будущему противостоянию этих клубов, так что, будем наслаждаться игрой.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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