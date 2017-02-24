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Ньюкасл Джетс — Централ Кост Маринерс прогноз профессионала 26.02.17

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Прогнозы на сегодня:
Россия Хоккей: Россия – КХЛ
до начала:
# Металлург 24.02 15:00 по МСК. HC Red Star Kunlun #
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Первый матч серии между «Металлургом» и «Куньлунь» прошел вполне предсказуемо и принес легкую победу действующему обладателю Кубка Гагарина. Постараемся разобраться, сможет ли китайский новичок лиги перестроить свою игру и сравнять счет в этом противостоянии.
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Нант 24.02 21:00 по МСК. Дижон #
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Разборки аутсайдеров Чемпионата Франции. Есть надежный прогноз с высоким коэффициентом!
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Панатинайкос 24.02 21:15 по МСК. Уникс #
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Греческий «Панатинаикос», набравший в последнее время хороший ход, попробует укрепить свои позиции в Евролиге с помощью победы над предпоследним УНИКСом. Сумеют ли россияне создать хоть какие-то проблемы «трилистникам»?
Португалия футбол: Португалия – Лига Зон Сагрес
до начала:
# Витория Г 24.02 22:00 по МСК. Морейренсе #
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Чемпионат Португалии. Витория не одержала ни одной домашней победы в 2017 году. Сможет ли Морейренсе продлить неудачную серию соперника?
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Ницца 24.02 22:45 по МСК. Монпелье #
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В нынешнем сезоне Чемпионата Франции Ницца на своем поле еще не проигрывала. Продолжится ли позитивная серия команды Фавра?
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
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# Бёртон Альбион 24.02 22:45 по МСК. Блэкберн #
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В матче 34-го тура английского Чемпионшипа "Бертон Альбион" на своем поле примет "Блэкберн". Мы нашли наиболее оптимальную ставку с отличным коэффициентом, спешите видеть! 
Италия футбол: Италия – Серия B
до начала:
# Беневенто 24.02 23:00 по МСК. Бари #
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"Бари" и "Беневенто" претендубт на место в Серии А, позиции нынче более прочны. Кому сегодня удастся приблизиться к заветной цели?
Украина футбол: Украина – Премьер-Лига
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# Олимпик 25.02 15:00 по МСК. Сталь #
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Весенняя часть Чемпионата Украины возобновляется матчем между Олимпиком и Сталью. Мы знаем про этот поединок больше, чем букмекеры...  
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
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# Халл 25.02 18:00 по МСК. Бёрнли #
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Чемпионат Англии. Встречаются две команды, которые пополнили Премьер-лигу в начале сезона. Последние события в клубах подсказывают реальную ставку 
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
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# Ньюкасл 25.02 18:00 по МСК. Бристоль #
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Ньюкасл все ближе к повышению в классе, но путевка в Премьер-лигу еще не в руках. Какую ставку лучше выбрать на поединок лидера Чемпионшипа?
Франция футбол: Франция – Лига 1
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# Ренн 25.02 22:00 по МСК. Лорьян #
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# Ювентус 25.02 22:45 по МСК. Эмполи #
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Если Ювентус сможет обыграть Эмполи, это будет 30-я победа подряд на своем поле в Серии А. Прогноз на туринский поединок уже готов!
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# Черноморец 26.02 15:00 по МСК. Карпаты #
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Прогноз от наших экспертов
Ньюкасл Джетс — Централ Кост Маринерс прогноз профессионала 26.02.17

Любители футбола вряд ли смогут возразить, что современный футбол просто поражает обилием талантливой молодежи, которая играет во всех известных футбольных клубах. Практически, все тренеры сейчас делают ставку на молодых футболистов, понимая, что молодой футболист способен приносить пользу клубу на протяжении многих сезонов, при этом, его стоимость не так велика, по сравнению с уже известным и распиаренным футболистом. Ставка на молодежь популярна еще и тем, что молодые игроки пока жаждут играть в футбол. Они приходят в большой спорт не за баснословными гонорарами или признанием, а именно для того чтобы играть. И пока это желание превышает все остальные, такие футболисты не только будут получать удовольствие от того, чем они занимаются на футбольном поле, но и будут своими действиями приносить немалую пользу футбольному клубу, в составе которого выступают. В команде Ньюкасл Джетс и команде Централ Кост Маринерс, которые сыграют между собой в ближайшем матче, достаточно молодых игроков. Это придает игре команд динамичности, а болельщики, наблюдая за матчами клубов, не зевают от скуки, а с интересом наблюдают за действиями футболистов на футбольном поле, так как в любой момент быстрые молодые игроки могут придумать немыслимую комбинацию, которая приведет к взятию ворот соперника. Наши эксперты тоже внимательно наблюдают за такими командами, так как это позволяет нам предлагать хорошие прогнозы, позволяющие обыгрывать букмекеров.

Еще несколько лет назад противостояние команды Ньюкасл Джетс и команды Централ Кост Маринерс в рамках чемпионата вряд ли бы заинтересовало любителей футбола. Однако, за эти несколько лет ситуация в современном футболе кардинально изменилась. Сейчас команда Ньюкасл Джетс и команда Централ Кост Маринерс находятся в числе претендентов на высокие места в чемпионате, поэтому наши эксперты не смогли обойти этот матч стороной, тем более, что букмекеры предложили очень интересные коэффициенты на это противостояние. Команды встречаются между собой не в первый раз. Однако в статусе претендентов на высокие места в чемпионате это происходит впервые. Мы думаем, что, несмотря на хорошую игру, которую оба клуба продемонстрировали в нынешнем сезоне, в ответственном матче они будут играть в закрытый футбол, так как сейчас команды будут больше думать о том, как бы сохранить свои ворота в неприкосновенности, чем о взятии ворот соперника. Несмотря на это, мы думаем, что игра должна получиться интересной, так как всегда интересно наблюдать за командами, которые показывают неожиданные результаты. Поэтому, наши эксперты сделали несколько интересных прогнозов на этот матч, при помощи которых можно выиграть хорошие деньги в букмекерских конторах, а также существенно увеличит интерес к просмотру данного матча.

Наши эксперты не согласны с тем, кого букмекеры видят фаворитом в противостоянии команды Ньюкасл Джетс и команды Централ Кост Маринерс. Судя по коэффициентам, которые букмекеры выставили на этот матч, они видят фаворитом игры команду Централ Кост Маринерс. Однако наши эксперты полагают, что в этом противостоянии фаворитом должны быть хозяева поля. Команда Ньюкасл Джетс сейчас вышла на пик формы, клуб мощно играет в родных стенах, а форварды команды отмечаются забитыми мячами в каждом матче. Фактор родных трибун тоже будет играть не последнюю роль в этой игре, так как все болельщики будут неистово поддерживать хозяев поля. Да, команда Централ Кост Маринерс тоже выступает довольно мощно в последних матчах, но ее соперниками были команды из второй половины турнирной таблицы, тогда как хозяева поля противостояли клубам из середины турнирной таблицы. Проблем с составами нет ни у одной из команд, а при равной игре наши эксперты отдают предпочтение хозяева поля, на победу которых мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал матча видится на больше, так как в последних матчах оба футбольных клуба продемонстрировали атакующий футбол, а также забили довольно много голов. Личные встречи между этими командами тоже подчеркивают целесообразность этой ставки, так как между собой эти команды обычно играют крупно. Наши эксперты полагают, что матч не будет грубым, так как сейчас командам крайне важно набрать очки, а не выяснять отношения, так что, общий тотал желтых карточек стоит попробовать сыграть на меньше.

Выиграет встречу Ньюкасл Джетс — 1.95, выиграет встречу Централ Кост Маринерс — 4.1, нет выигравших — 3.45.

Современный футбол переходит все границы и ломает все стереотипы. Сегодня практически ююбой клуб, без существенной финансовой поддержки, не обладающий должным опытом и не имеющий звездных игроков, может бросить вызов старожилам чемпионата, взбаламутив тихое болото обыденности и смиренности. Да, да, многие команды, которые на протяжении многих лет выступают в чемпионате, фактически смирились с тем, что их удел – середина турнирной таблицы. И их это устраивает. Но, стоит появиться бунтарю, который хочет что-то изменить, как его уже называет феноменом, а общественность, которая год назад критиковала футболистов клуба, начинает носить их на руках и восхищаться их игрой. Такой современный футбол, и мы любим его за непредсказуемость и динамичность, которые позволяют нам наслаждаться игрой. В матче команды Ньюкасл Джетс и команды Централ Кост Маринерс на поле выйдут не самые известные футбольные команды, однако в стартовых составах есть футболисты, которые не позволят заскучать даже самым привередливым болельщикам.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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