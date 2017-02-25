Прогноз на матч Энтелла — Карпи от эксперта 25.02.17

Эксперты нашего ресурса пристально следят за футбольными противостояниями. Для прогнозирования мы выбираем наиболее интересные матчи, в которых встречаются футбольные команды, играющие в яркий футбол, создающие большое количество голевых моментов. Именно такой футбол по вкусу современному болельщику, так как от игр, в которых соперники лениво перекатывают мяч у своей штрафной площади или весь матч возятся в центре поля – мало толку, от него только клонит в сон. И даже ставки не помогают усилить интерес к просмотру такого матча. Другое дело, когда матч динамичный, мяч двигается от одной штрафной площади к другой, за полетом мяча просто не успеваешь следить, а то, как был забит очередной мяч – понимаешь, только несколько раз посмотрев повтор. Вот такие матчи по душе современным болельщикам, такие матчи вызывают желание делать ставки в букмекерских конторах, так как понимаешь, что скучными или неинтересными такие матчи просто не могут быть. Именно такие матчи прогнозируют наши эксперты. И в ближайшее время состоится подобный матч: команда Энтелла встретится с командой Карпи. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне показывают яркий атакующий футбол, играя практически без обороны. Между собой эти команды немало забивают и, что интересно, динамичная игра преобладает все 90 минут матча. Такой матч точно придется по вкусу настоящим любителям футбол.

Наши эксперты всегда стараются предлагать только качественные прогнозы на футбольные матчи. В преддверии противостояния команды Энтелла и команды Карпи, мы тщательно изучили статистические факторы игр этих команд между собой. Такой подход позволил нам найти много интересного, что мы и отразили в своих прогнозах на этот матч. Хозяева поля отличаются хорошо поставленными атакующими действиями, команда всегда играет первым номером в родных стенах. Это позволяет ей не только контролировать ход матча, но и постоянно атаковать ворота соперников. Гости придерживаются защитной тактики, особенно ярко это проявляется в выездных матчах, где они, преимущественно, играют на контратаках. Благодаря крепкой обороне и надежным действиям голкипера, команде Карпи удается забивать один-два мяча в ворота своих соперников, а дальше, сдерживая их натиск – доводить дело до победы. Мы думаем, что такая тактика в матче с командой Энтелла вряд ли поможет гостям, так как слишком опытные футболисты будут действовать на острие атаки хозяев поля, чтобы ни разу не отметить в воротах гостей. Это должно заставить команду Карпи раскрыться, поэтому в этом противостоянии наши эксперты ждут атакующего футбола в исполнении двух команд. Исходя из этого, мы предполагаем, что игра должна получиться насыщенной и болельщики с удовольствием будут наблюдать за развитием событий на футбольном поле.

Команда Энтелла и команда Карпи в матчах между собой всегда демонстрируют отличный футбол. Причем, команды радуют болельщиков не только прекрасными комбинациями, но и забивают много мячей, и это несмотря на то, что у обеих команд довольно насыщенная оборона, которая в матчах с остальными соперниками зарекомендовала себя крепким орешком. Исходя из этого, основной ставкой на матч команды Энтелла и команды Карпи является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Причем, наши эксперты полагают, что в этой игре обеим командам под силу пробить индивидуальный тотал голов, предлагаемый букмекерами. Так что, в этой игре мы видим результативный футбол в исполнении обеих команд. Наш фаворит противостояния – гости. Можно много говорить о надежной обороне команды Энтелла, о том, что этот клуб великолепно играет в родных стенах, о поддержке болельщиков. Но, у гостей есть один козырь – это лучшее нападение, которое способно поставить в тупик любую оборону и пробить любого голкипера. Многие команды на своем опыте убеждались в актуальности этого нападения, которое стабильно забивает, благодаря чему, команда Энтелла борется за самые высокие места во всех турнирах, в которых принимает участие. Поэтому, в противостоянии команды Энтелла и команды Карпи наш фаворит – гости, и мы рекомендуем делать ставки на победу команды Карпи в этой игре.

Победа достанется Энтелла — 1.95, ничья по окончанию матча — 3.45, победа достанется Карпи — 4.1.

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