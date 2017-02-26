НХЛ. Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс 26.02.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Панатинайкос
|24.02 21:15 по МСК.
|Уникс
Греческий «Панатинаикос», набравший в последнее время хороший ход, попробует укрепить свои позиции в Евролиге с помощью победы над предпоследним УНИКСом. Сумеют ли россияне создать хоть какие-то проблемы «трилистникам»?
|Витория Г
|24.02 22:00 по МСК.
|Морейренсе
Чемпионат Португалии. Витория не одержала ни одной домашней победы в 2017 году. Сможет ли Морейренсе продлить неудачную серию соперника?
|Ницца
|24.02 22:45 по МСК.
|Монпелье
В нынешнем сезоне Чемпионата Франции Ницца на своем поле еще не проигрывала. Продолжится ли позитивная серия команды Фавра?
|Бёртон Альбион
|24.02 22:45 по МСК.
|Блэкберн
В матче 34-го тура английского Чемпионшипа "Бертон Альбион" на своем поле примет "Блэкберн". Мы нашли наиболее оптимальную ставку с отличным коэффициентом, спешите видеть!
|Беневенто
|24.02 23:00 по МСК.
|Бари
"Бари" и "Беневенто" претендубт на место в Серии А, позиции нынче более прочны. Кому сегодня удастся приблизиться к заветной цели?
|Каролина
|25.02 03:30 по МСК.
|Оттава
Каролина не в лучшей форме, что ждать от них сегодня?
|Олимпик
|25.02 15:00 по МСК.
|Сталь
Весенняя часть Чемпионата Украины возобновляется матчем между Олимпиком и Сталью. Мы знаем про этот поединок больше, чем букмекеры...
|Халл
|25.02 18:00 по МСК.
|Бёрнли
Чемпионат Англии. Встречаются две команды, которые пополнили Премьер-лигу в начале сезона. Последние события в клубах подсказывают реальную ставку
|Ньюкасл
|25.02 18:00 по МСК.
|Бристоль
Ньюкасл все ближе к повышению в классе, но путевка в Премьер-лигу еще не в руках. Какую ставку лучше выбрать на поединок лидера Чемпионшипа?
|Ренн
|25.02 22:00 по МСК.
|Лорьян
Лорьян продолжает предпринимать отчаянные попытки уйти с последнего места в Чемпионате Франции. Очередной шанс "мерлузовые" попытаются использовать в гостях с Ренном
|Ювентус
|25.02 22:45 по МСК.
|Эмполи
Если Ювентус сможет обыграть Эмполи, это будет 30-я победа подряд на своем поле в Серии А. Прогноз на туринский поединок уже готов!
|Черноморец
|26.02 15:00 по МСК.
|Карпаты
Чемпионат Украины возобновляется после зимней паузы. В Одессе Черноморец принимает Карпаты. Готовы поделиться наиболее надежной ставкой!
|Ст. Этьен
|26.02 17:00 по МСК.
|Каен
Успеет ли Сент-Этьен восстановиться после матча с Манчестер Юнайтед?
Для команды Нью-Джерси и команды Рейнджерс матч будет иметь принципиальное значение, так как обе команды являются непримиримыми соперниками чемпионата НХЛ. Соперничество этих хоккейных клубов началось очень давно, и длиться по сей день. Каждый сезон НХЛ эти команды демонстрируют отличные очные противостояния, в которых есть все то, за что болельщики обожают заокеанский хоккей. Абсолютно неважно, какие задачи в регулярном сезоне решают оба клуба на момент очного противостояния, когда они выходят на лед, перед ними есть только одна задача – нанести как можно более разгромное поражение своему сопернику. В матчах команды Нью-Джерси и команды Рейнджерс всегда забрасывается много шайб, так как, несмотря на постоянные стычки, хоккеисты постоянно стараются держать ворота друг друга в напряжении, бомбардируя их большим количеством бросков с различных дистанций. Такой хоккей особенно нравится болельщикам, так как интрига в матче сохраняется до финальной сирены, а динамически развивающиеся события на площадке не позволяют заскучать. Наши эксперты тоже с интересом наблюдают за противостоянием этих хоккейных клубов, а сегодняшний матч мы решили еще и тщательно проанализировать, благодаря чему у нас появилось несколько интересных идей для ставок, с которыми можно ознакомиться ниже. Мы полагаем, что и сегодня клубы не изменят своему принципу, и игра захватит с первой секунды.
Зрелищность и непредсказуемость матчей чемпионата НХЛ не подлежит сомнению. Эксперты нашего ресурса каждый раз стараются найти наиболее интересный матч для прогнозирования. Сегодня мы остановили свой выбор на противостоянии команды Нью-Джерси и команды Рейнджерс. Оба соперника отлично знакомы друг с другом, так как каждый сезон им приходиться играть очные матчи в регулярном сезоне НХЛ. Сейчас, когда регулярный сезон приближается к своему экватору, для команд крайне важно постараться закрепиться на занятых позициях в турнирной таблице, которые дадут им право выступать в плей-офф. Но, стоит напомнить, что в регулярном чемпионате НХЛ очень жесткая конкуренция, поэтому клубам следует собранно подходить к каждому противостоянию. Нет необходимости говорить, что на матчи друг против друга команда Нью-Джерси и команда Рейнджерс настраиваются очень серьезно, так как эти соперники всегда стараются победить своего конкурента. Наши эксперты полагают, что менеджеры команд не будут отходить от той тактики, которая позволяет их подопечным демонстрировать хорошие результаты в нынешнем сезоне, поэтому сегодня болельщики увидят яркий атакующий хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Нам только остается пожелать удачи командам, а всем любителям поставок посоветовать воспользоваться нашими прогнозами.
В букмекерских конторах, по мнению экспертов нашего сайта, переоценивают текущую форму хоккеистов команды Нью-Джерси, предлагая их явным фаворитом в матче с командой Рейнджерс. Мы думаем, что у гостей в этой игре есть хорошие шансы для того чтобы не только побороться в этом матче, но и одержать победу. Сейчас ситуация в турнирной таблице не лучшим образом складывается для обеих команд. Поэтому и хозяева площадки, и гостям просто необходимо идти вперед в этом матче. Атака – сильное место в игре обеих хоккейных клубов в нынешнем сезоне, поэтому, если игра будет открытой, то команда Рейнджерс вполне способна перебросать своих оппонентов. А букмекеры предлагают на победу команды Рейнджерс весьма высокий коэффициент, следовательно, при равных шансах команд на успех в этом матче, мимо такого предложения пройти довольно тяжело. Поэтому мы и предлагаем в этом матче делать ставки на победу команды Рейнджерс. Мы уже упоминали, что сейчас обе команды играют в атакующий хоккей. Из этого следует, что победитель будет определяться количеством заброшенных шайб, следовательно, общий тотал шайб в этом матче, скорее всего, команды перебью, так как потерь в передней линии не предвидится ни у одного из соперников. Еще можно попробовать сыграть индивидуальный тотал каждого клуба на больше, так как много бросать по воротам соперника будут хоккеисты одной и другой команды.
Матч закончится триумфом Нью-Джерси — 1.9, матч закончится триумфом Рейнджерс — 4.2, ничья в основное время — 3.6.
Матчи НХЛ отличаются непредсказуемостью. За ледовыми баталиями этого чемпионата очень интересно наблюдать, так как там выступают настоящие профессионалы, которые могут в любой момент не просто развернуть матч на 180 градусов, а сделать это в минимальный промежуток времени. Здесь в каждом периоде идет не просто борьба, а настоящая битва, так как поражение – единственное, чего нельзя допустить в матче. Сейчас команда Нью-Джерси и команда Рейнджерс, которые примут участие в данном матче, занимают высокие места в турнирной таблице и имеют отличные шансы на то, чтобы за счет победы в этой игре подняться на ступеньку выше в турнирной таблице. По словам менеджеров клубов, игра чрезвычайно важна для их подопечных, поэтому хоккеисты приложат максимум усилий для победы. Следовательно, болельщикам в этом матче уготован отличный хоккей, который еще можно сделать и прибыльным, сделав ставки по прогнозам наших экспертов. Всем хорошего хоккея и удачных ставок!
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq