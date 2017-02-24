Ювентус — Эмполи смотреть онлайн трансляцию 25.02.17

Футболисты клуба Ювентус уже приступили к усиленным тренировкам, ведь 25-го февраля им предстоит на своем поле принимать очень сильного соперника ФК Эмполи. В последних трех личных встречах выигрывали именно гости, так что хозяевам дело чести не проиграть и этот матч. Его начало по московскому времени должно произойти в 22:45.

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Ожидать большого количества забитых голов от футбольного клуба Ювентус не приходится, ведь в межсезонье у команды сменился наставник, так что новый тренер решил начать с укрепления обороны, но так на этом и остановился. Ювентус может похвастаться только надежной защитой, а вот в нападении остались проблемы, ведь нет молодых и быстрых нападающих, а в команде только два возрастных форварда, которые к тому же, очень слабо играют на «втором этаже». Это все сказывается на результате, так что Ювентус обитает в нижней части турнирной таблицы, хоть и вдалеке от зоны вылета. В последних шести турах было четыре ничьи, одна победа над аутсайдером и одно поражение, но от команды из первой тройки. Основной голкипер повредил плечо на тренировке, так что пропустит игру.

Футбольный клуб Эмполи лучше остальных выступает на выезде в дивизионе, ведь несмотря на то, что половина сезона уже позади, у команды до сих пор не было ни одного поражения в гостях. Да, пять поединков завершились вничью, но в остальных матчах гости одержали победы. Сейчас Эмполи занимает четвертое место, а до лидера небольшое расстояние в пять очков, так что если поднажать, то вполне реально включиться в борьбу за чемпионский титул. Команда пока не вышла на пик формы, но потенциал есть, а значит, вполне вероятно, что Эмполи продолжит свою победную серию, составляющую пока только четыре матча. К счастью, нет и существенных кадровых потерь, ведь в лазарете находится только один нападающий, но он в этом сезоне вообще не выходил на поле.

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