Интер — Рома прогноз специалиста на матч 26.02.17

Любители футбола вряд ли смогут возразить, что современный футбол просто поражает обилием талантливой молодежи, которая играет во всех известных футбольных клубах. Практически, все тренеры сейчас делают ставку на молодых футболистов, понимая, что молодой футболист способен приносить пользу клубу на протяжении многих сезонов, при этом, его стоимость не так велика, по сравнению с уже известным и распиаренным футболистом. Ставка на молодежь популярна еще и тем, что молодые игроки пока жаждут играть в футбол. Они приходят в большой спорт не за баснословными гонорарами или признанием, а именно для того чтобы играть. И пока это желание превышает все остальные, такие футболисты не только будут получать удовольствие от того, чем они занимаются на футбольном поле, но и будут своими действиями приносить немалую пользу футбольному клубу, в составе которого выступают. В команде Интер и команде Рома, которые сыграют между собой в ближайшем матче, достаточно молодых игроков. Это придает игре команд динамичности, а болельщики, наблюдая за матчами клубов, не зевают от скуки, а с интересом наблюдают за действиями футболистов на футбольном поле, так как в любой момент быстрые молодые игроки могут придумать немыслимую комбинацию, которая приведет к взятию ворот соперника. Наши эксперты тоже внимательно наблюдают за такими командами, так как это позволяет нам предлагать хорошие прогнозы, позволяющие обыгрывать букмекеров.

Напряженная борьба ждет любителей футбола в противостоянии команды Интер и команды Рома. Обе команды ведут борьбу в чемпионате за высокие места, поэтому вряд ли их устроит другой результат в этом матче кроме победы. С составами команд полный порядок. Из лазаретов вышли основные футболисты, которые вместе с запасными игроками приступили к тренировкам в общей группе. Это вселяет оптимизм в сердца болельщиков, так как они ждут, что команды выдадут отличный матч, в котором смогут не только порадовать зрелищной игрой, но и забьют много голов в ворота друг друга. Но, глядя на последние результаты команд, наши эксперты полагают, что много мячей в этой игре может и не быть. В последних матчах атака стала проблемным местом обеих команд, так как клубы для достижения победы ограничиваются всего одним-двумя забитыми мячами, да и те даются командам очень нелегко. Если в матчах с более слабыми соперниками команды полагались на защиту, то с сильным соперником, которым являются оба клуба, этот номер может и не пройти. Поэтому, тренеры должны подумать, прежде всего, о том, чтобы разнообразить атакующие действия. Возможно, для этого потребуется подключить игроков средней зоны, заставить их работать не на оборону, а на атаку. В общем, сегодня тренеры могут удивить друг друга, внеся коррективы в тактические действия своих подопечных. Возможно, это позволит добиться положительного результата в этой игре.

Наши эксперты и букмекеры имеют единое мнение относительно фаворита предстоящего матч между командой Интер и командой Рома. Хозяева поля сейчас вышли на пик формы. Лазарет команды полностью пуст и это хороший знак. В родных стенах команда играет очень мощно, практически сметая оборону соперников. Уже многие команды пострадали от действий атаки команды Интер, которая продолжает атаковать даже тогда, когда команда уверенно ведет в счете. Гости не отличаются стабильностью, особенно это касается выездных матчей. Создается впечатление, что в команде отсутствует дисциплина, так как команда Рома может один матч провести на высоком уровне, а уже во втором матче и защита, и атака будут действовать обособленно. Так что, фаворитом в матче команды Интер и команды Рома мы видим хозяев поля, и рекомендуем делать ставки на то, что команда Интер в этой игре добьется уверенной победы. Так как хозяева поля постоянно угрожают воротам соперника, а также являются лидерами по количеству забитых голов, то мы думаем, что наиболее верной ставкой здесь будет ставка на индивидуальный тотал забитых мячей хозяевами поля на больше. Хотя, вполне реально можно рассматривать и общий тотал на больше, так как гости, скорее всего, смогут забить свой гол. Даже если гостям не удастся забить, то хозяева поля вполне могут самостоятельно пробить общий тотал за счет хорошей атаки.

Победа достанется Интер — 1.95, ничья по окончанию матча — 3.45, победа достанется Рома — 4.1.

Футбол не зря пользуется огромной популярностью. Эта игра уже объединила миллионы болельщиков во всем мире и способна пойти еще дальше. Многочисленные чемпионаты и турниры способствуют развитию этого вида спорта. В футбол играют люди всех возрастов, а потом вместе собираются на стадионах или у экранов телевизоров, чтобы насладиться игрой своих кумиров. Наши эксперты тоже следят за развитием событий в мире футбола. Мы стараемся выбрать наиболее интересные матчи, на которые предлагаем прогнозы. Сегодня букмекерские конторы предлагают делать ставки не только на основные исходы, но и на статистику. Появление большого количества букмекерских контор способствует тому, что букмекеры предлагают некоторые события по более высоким коэффициентам. Так что, мы всегда готовы найти интересную ставку, и предложить ее футбольным болельщикам. Мы думаем, что в противостоянии команды Интер и команды Рома нас ждет интересный футбол, надеемся, что все наши прогнозы окажутся верными и принесут прибыль!

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