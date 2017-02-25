Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Ньюкасл
|25.02 18:00 по МСК.
|Бристоль
Ньюкасл все ближе к повышению в классе, но путевка в Премьер-лигу еще не в руках. Какую ставку лучше выбрать на поединок лидера Чемпионшипа?
|Халл
|25.02 18:00 по МСК.
|Бёрнли
Чемпионат Англии. Встречаются две команды, которые пополнили Премьер-лигу в начале сезона. Последние события в клубах подсказывают реальную ставку
|Тондела
|25.02 19:00 по МСК.
|Маритиму
"Тондела" и "Маритиму" решают разные задачи: хозяева борются за выживание, а гости претендуют на место в Лиге Европы. Какой из команд удастся приблизиться к заветной цели?
|Ренн
|25.02 22:00 по МСК.
|Лорьян
Лорьян продолжает предпринимать отчаянные попытки уйти с последнего места в Чемпионате Франции. Очередной шанс "мерлузовые" попытаются использовать в гостях с Ренном
|Ювентус
|25.02 22:45 по МСК.
|Эмполи
Если Ювентус сможет обыграть Эмполи, это будет 30-я победа подряд на своем поле в Серии А. Прогноз на туринский поединок уже готов!
|Черноморец
|26.02 15:00 по МСК.
|Карпаты
Чемпионат Украины возобновляется после зимней паузы. В Одессе Черноморец принимает Карпаты. Готовы поделиться наиболее надежной ставкой!
|Штуттгарт
|26.02 15:30 по МСК.
|Кайзерслаутерн
"Штутгарт" в очередном туре 2-й Бундеслиги примет "Кайзерслаутерн", однако в составе "швабов" не будет Кевина Гросскройца. Удастся ли гостям воспользоваться ситуацией и отобрать очки у лидера?
|Osmanlispor
|26.02 16:00 по МСК.
|Истанбул ББ
"Османлыспор" уступил в недавнем матче Лиги Европы и теперь может сосредоточиться на игре в чемпионате Турции. Удастся ли ему остановить "Башакшехир", претендующий на место в Лиге чемпионов?
|Ст. Этьен
|26.02 17:00 по МСК.
|Каен
Успеет ли Сент-Этьен восстановиться после матча с Манчестер Юнайтед?
Эксперты нашего ресурса стараются выбирать наиболее интересные футбольные матчи для прогнозирования. В современном футболе такие матчи проводятся не только среди топ-чемпионатов, в которых выступают футбольные клубы, которые могут позволить себе приглашать звездных футболистов. Современный футбол достиг таких высот, что даже в низших лигах сейчас выступают команды, футболисты которых показывают очень приличный уровень игру. Современный футбол помолодел, и сейчас молодые футболисты стараются рано показать себя, чтобы их заметили в топ-клубах. Еще свежи примеры команд, которые недавно выступали в низших лигах или боролись за выживание в первом дивизионе, а сейчас не просто составляют конкуренцию грандам европейского футбола, но и уверенно возглавляют турнирные таблицы своих чемпионатов. Команда Эспаньол и команда Осасуна имеют богатую историю, однако сейчас командам становится все сложнее набирать очки в чемпионате. Во многом этому препятствует тяжелый график и отсутствие достойных футболистов резерва, которые бы показывали ту же игру, что и звездные футболисты основы. Эксперты не зря говорят о том, что невозможно на протяжении нескольких лет выступать одним и тем же составом, так как игроки начинают уставать, их косят травмы, да и вообще, футболистам довольно сложно мотивировать себя на достижение новых побед, когда на полках полно трофеев. Но, к противостоянию команды Эспаньол и команды Осасуна эти высказывания не имеют отношения. Данные футбольные клубы готовы всегда противостоять друг другу на высоком уровне, так как являются непримиримыми соперниками. Поэтому качественный и зрелищный футбол в этом матче гарантирован.
Игра, в которой примут участие команда Эспаньол и команда Осасуна должна получиться очень интересной. Сейчас обе команды пребывают в отличной форме, о чем свидетельствуют результаты последних матчей этих команд. На старте чемпионата у команд были определенные проблемы, но судя по результатам, а также основываясь на заявлении наставников, наши эксперты пришли к выводу, что сейчас все проблемы остались позади, и клубы действуют по плану. До экватора чемпионата командам осталось сыграть не так много матчей, поэтому сейчас крайне важно набирать очки в каждой игре, чтобы отправиться на каникулы, находясь высоко в рейтинге. Это будет сделать довольно непросто, так как впереди у команд матчи с серьезными соперниками, следовательно, набирать очки нужно в каждой игре, и этот матч не исключение. Из станов команд приходят хорошие известия, в лазарете команды Эспаньол и команды Осасуна практически нет игроков основы, из этого следует, что команды начнут матч сильнейшими составами, что может означать только одно – игра важна, и обе команды будут играть только на победу. Судя по результатам очных противостояний между этими командами, они всегда играют только на победу, в матче ожидается много борьбы и много опасных моментов, поэтому болельщикам будет на что посмотреть в этом противостоянии.
Наши эксперты, после тщательно анализа матча между командой Эспаньол и командой Осасуна, пришли к мнению, что хозяева поля являются фаворитами в этой встрече. Сейчас команда Эспаньол находятся в отличной форме, а в родных стенах клуб еще ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне. Судя по информации из официального источника, команда будет с первых минут играть сильнейшим составом, так что, первым номером в матче явно будут действовать хозяева. Гости пока не нашли свою игру, в родных стенах клуб играет еще более-менее, а вот выездные матчи у команды явно не получаются. Вдобавок к этому, перед матчем с командой Эспаньол гости понесли серьезные кадровые потери, поэтому вряд ли они смогут достойно сопротивляться атакам хозяев поля. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что ставка на победу команды Эспаньол – отличная ставка в этом матче. Так как хозяева поля имеют сильное нападение, а в родных стенах не уходят с поля без забитых голов, мы думаем, что прекрасной ставкой на этот матч будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. В команде есть кому забивать, да и оборона соперника не представляет собой крепкий орешек, пропуская практически в каждом матче. Желтых карточек в игре не должно быть много, так как обе команды не относятся к грубиянам чемпионата. Поэтому этот тотал можно заигрывать на меньше.
Ничья в игре — 3.5, победит в игре Эспаньол — 1.85, победит в игре Осасуна — 4.4.
Эксперты нашего ресурса составляют множество прогнозов на футбольные матчи. В современном футболе практически ежедневно проводятся матчи между известными клубами, которые просто не могут пропустить истинные ценители этого вида спорта. Большое количество известных футболистов, которые собираются на одном стадионе, чтобы продемонстрировать все свое мастерство, естественно, приковывают к себе внимание. Такие матчи – отличная возможность насладиться футболом во всей его красе, прочувствовать атмосферу игры, стать ее участником. Мы делаем прогнозы на такие матчи не для того чтобы втянуть болельщиков в мир азарта, а для того чтобы болельщики не просто наслаждались просмотром интересных футбольных противостояний, но и неплохо на этом зарабатывали, делая ставки в букмекерских конторах. Кроме этого, ставка, сделанная под просмотр футбольного матча, еще больше усиливает эмоции, полученные от просмотра. Так что, всем выигрышных ставок и отличного футбольного вечера!
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