Палермо — Сампдория (26.02.17) смотреть онлайн трансляцию

Палермо и Сампдория выйдут на футбольное поле 26 февраля в 14:30 по московскому времени, чтобы очередной раз померяться силами. Соперники уже неоднократно встречались на поле, но в этом сезоне – впервые. Пока по количеству побед лидируют хозяева, они выиграли два матча, а гости только один, так что они в этот раз едут не просто победить, а отыграться и сравнять счет по личным встречам.

Так как ни один российский спортивный канал не будет показывать матч Палермо — Сампдория, то единственным вариантом остается наш сайт, где можно смотреть онлай игру после перехода по специальной ссылке.

Палермо пытается в этом сезоне вести борьбу за чемпионский титул, ведь команда на третьем месте, а до лидера только четыре очка, так что хозяева крайне важно не проигрывать, чтобы не увеличивать расстояние. В домашних матчах болельщики настолько сильно поддерживают футболистов, что даже если они уставшие, то все равно изо всех сил стараются на поле. Текущая форма команды также довольно неплохая, ведь уже восемь матчей, как Палермо не знает поражений, причем в этих поединках было шесть побед и только две ничьи, в которых соперниками были команды со второго и пятого места. Главный тренер в этой игре проведет небольшую ротацию состава, ведь последняя игра была только три дня назад, так что многие футболисты нуждаются в отдыхе и физически не смогут отбегать по полю девяносто минут.

Ужасный старт сезона отбросил футбольный клуб Сампдория в зону вылета, но после двух месяцев слабого выступления руководство отправило в отставку главного тренера. Его место занял не очень опытный, но талантливый наставник. Пусть он раньше работал только с клубами из низшего дивизиона, но сразу же сумел найти подход к футболистам и вернуть им интерес к игре. Благодаря ему команда снова начала набирать очки и все чаще побеждать, так что постепенно футбольный клуб Сампдория выбрался из зоны вылета, а сейчас занимает тринадцатую строчку. В последних пяти матчах было всего одно поражение, одна ничья и три победы. С новым тренером эффективнее стали работать нападающие, которые не завершают ни одного поединка без забитого гола.

За четыре часа до начала матча Палермо — Сампдория ниже появятся ссылки, позволяющие смотреть онлайн данную игру.



Ссылка 1

