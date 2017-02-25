Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Ньюкасл
|25.02 18:00 по МСК.
|Бристоль
Ньюкасл все ближе к повышению в классе, но путевка в Премьер-лигу еще не в руках. Какую ставку лучше выбрать на поединок лидера Чемпионшипа?
|Халл
|25.02 18:00 по МСК.
|Бёрнли
Чемпионат Англии. Встречаются две команды, которые пополнили Премьер-лигу в начале сезона. Последние события в клубах подсказывают реальную ставку
|Тондела
|25.02 19:00 по МСК.
|Маритиму
"Тондела" и "Маритиму" решают разные задачи: хозяева борются за выживание, а гости претендуют на место в Лиге Европы. Какой из команд удастся приблизиться к заветной цели?
|Ренн
|25.02 22:00 по МСК.
|Лорьян
Лорьян продолжает предпринимать отчаянные попытки уйти с последнего места в Чемпионате Франции. Очередной шанс "мерлузовые" попытаются использовать в гостях с Ренном
|Ювентус
|25.02 22:45 по МСК.
|Эмполи
Если Ювентус сможет обыграть Эмполи, это будет 30-я победа подряд на своем поле в Серии А. Прогноз на туринский поединок уже готов!
|Черноморец
|26.02 15:00 по МСК.
|Карпаты
Чемпионат Украины возобновляется после зимней паузы. В Одессе Черноморец принимает Карпаты. Готовы поделиться наиболее надежной ставкой!
|Штуттгарт
|26.02 15:30 по МСК.
|Кайзерслаутерн
"Штутгарт" в очередном туре 2-й Бундеслиги примет "Кайзерслаутерн", однако в составе "швабов" не будет Кевина Гросскройца. Удастся ли гостям воспользоваться ситуацией и отобрать очки у лидера?
|Osmanlispor
|26.02 16:00 по МСК.
|Истанбул ББ
"Османлыспор" уступил в недавнем матче Лиги Европы и теперь может сосредоточиться на игре в чемпионате Турции. Удастся ли ему остановить "Башакшехир", претендующий на место в Лиге чемпионов?
|Ст. Этьен
|26.02 17:00 по МСК.
|Каен
Успеет ли Сент-Этьен восстановиться после матча с Манчестер Юнайтед?
Команда Штутгарт и команда Кайзерслаутерн, которые сыграют между собой в рамках чемпионата – известные футбольные клубы, которые всегда ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, где принимают участие. Бюджет обеих команд позволяет им приглашать высококлассных футболистов, благодаря чему игра команды приобретает особый оттенок. Обычно, оба клуба стараются играть в атакующий футбол, который очень нравится болельщикам. Вообще, если рассматривать современный футбол, то можно отметить, что сегодня все больше команд тяготеет к атакующему стилю игры. Дело в том, что закрытый комбинационный футбол, когда футбольные клубы довольствовались одни забитым мячом для победы – начинает потихоньку отмирать. Огромное количество турниров и чемпионатов, существенно сказывается на физических кондициях футболистов, поэтому сейчас модно действовать на футбольном поле открыто. Игра идет по принципу: вы забивайте сколько сможете, а мы – сколько захотим. Естественно, такая философия применима к тем противостояниям, когда встречаются между собой слабый и сильный клуб, а когда на поле встречаются две равные команды, то здесь очень тяжело предсказать итоговый результат. Но, чем труднее это сделать, тем больший интерес вызывают такие матчи у болельщиков, и задача наших экспертов – подогреть этот интерес хорошими прогнозами.
Мы неоднократно говорили о том, что современный футбол отказывается от защитной тактики. Команды начинают действовать все более раскованнее, стараясь больше атаковать ворота друг друга, чем сдерживать атаки соперников. В противостоянии команды Штутгарт и команды Кайзерслаутерн, которые являются лидерами чемпионата по количеству забитых голов, мы предполагаем открытую игру с большим количеством голевых моментов. В атаке команд принимают участие не только нападающие, но и футболисты средней линии, поэтому матч сегодня ожидается динамичным. Оба клуба вполне комфортно чувствуют себя в турнирной таблице, и не о каком принципиальном противостоянии речь не идет. Поэтому, сегодня команды вполне сыграть в свое удовольствие, продемонстрировав свои лучшие качества, главным из которых является атака. Хозяева поля будут действовать в полном составе, а вот у гостей не будет нескольких ключевых игроков оборонительного плана. Исходя из этого, мы полагаем, что это еще больше усилит давление на ворота обеих команд, которые порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Эксперты нашего портала сделали несколько интересных прогнозов на этот матч, более подробно с ними ознакомиться можно ниже. Всем результативного футбола и удачных ставок!
Фаворитом наших экспертов в противостоянии команды Штутгарт и команды Кайзерслаутерн являются хозяева поля. Команда Штутгарт сейчас показывает отличный командный футбол, который позволяет клубу стабильно набирать очки и занимать высокое место в турнирной таблице. До старта чемпионата команда рассматривалась в числе претендентов на борьбу за чемпионство и пока полностью оправдывает надежды. Исходя из информации с официального сайта клуба, травмированных игроков основы у команды нет, так что, можно ожидать, что хозяева поля с первых минут будут играть сильнейшим составом. Гости показывают в нынешнем сезоне хорошие результаты. Несмотря на то, что в составе команды нет звездных футболистов, клуб играет в комбинационный атакующий футбол, благодаря чему набирает очки и тоже занимает довольно высокое место в турнирной таблице. Однако, команда Кайзерслаутерн очень тяжело играет в гостях, так как клуб не умеет играть вторым номером, то нередко нарывается на убийственные атаки соперника, в связи с чем и проигрывает матчи. Поэтому, наш фаворит в противостоянии команды Штутгарт и команды Кайзерслаутерн – хозяева поля. Мы думаем, что сегодня обеим командам вполне по силам перебить тотал мячей, предложенный букмекерами. Команда Штутгарт играет в родных стенах в атакующий футбол, а гости не умеют играть в обороне, предпочитая постоянно атаковать. Исходя из этого, мы ждем, что обе команды смогут забить в этой игре, но хозяева за счет более слаженных действий, должны одержать победу.
Победителем матча будет Штутгарт — 1.9, ничья в матче — 3.6, победителем матча будет Кайзерслаутерн — 4.2.
Современный футбол переходит все границы и ломает все стереотипы. Сегодня практически ююбой клуб, без существенной финансовой поддержки, не обладающий должным опытом и не имеющий звездных игроков, может бросить вызов старожилам чемпионата, взбаламутив тихое болото обыденности и смиренности. Да, да, многие команды, которые на протяжении многих лет выступают в чемпионате, фактически смирились с тем, что их удел – середина турнирной таблицы. И их это устраивает. Но, стоит появиться бунтарю, который хочет что-то изменить, как его уже называет феноменом, а общественность, которая год назад критиковала футболистов клуба, начинает носить их на руках и восхищаться их игрой. Такой современный футбол, и мы любим его за непредсказуемость и динамичность, которые позволяют нам наслаждаться игрой. В матче команды Штутгарт и команды Кайзерслаутерн на поле выйдут не самые известные футбольные команды, однако в стартовых составах есть футболисты, которые не позволят заскучать даже самым привередливым болельщикам.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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