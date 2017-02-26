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170
|Ренн
|25.02 22:00 по МСК.
|Лорьян
Лорьян продолжает предпринимать отчаянные попытки уйти с последнего места в Чемпионате Франции. Очередной шанс "мерлузовые" попытаются использовать в гостях с Ренном
|Ювентус
|25.02 22:45 по МСК.
|Эмполи
Если Ювентус сможет обыграть Эмполи, это будет 30-я победа подряд на своем поле в Серии А. Прогноз на туринский поединок уже готов!
|Торонто
|26.02 03:00 по МСК.
|Монреаль
Сегодня хотелось бы рассмотреть матч между Торонто и Монреалем.
Торонто продолжает домашнюю серию и матч с Монреалем станет третим по счёту на домашней площадке. Монреаль же провёдет первый выездной матч, после одного матча на домашней площадке. У Торонто в списке травмированных два игрока: Кэррик и Марнер. У Монреаля список травмированных пуст.
|Черноморец
|26.02 15:00 по МСК.
|Карпаты
Чемпионат Украины возобновляется после зимней паузы. В Одессе Черноморец принимает Карпаты. Готовы поделиться наиболее надежной ставкой!
|Штуттгарт
|26.02 15:30 по МСК.
|Кайзерслаутерн
"Штутгарт" в очередном туре 2-й Бундеслиги примет "Кайзерслаутерн", однако в составе "швабов" не будет Кевина Гросскройца. Удастся ли гостям воспользоваться ситуацией и отобрать очки у лидера?
|Osmanlispor
|26.02 16:00 по МСК.
|Истанбул ББ
"Османлыспор" уступил в недавнем матче Лиги Европы и теперь может сосредоточиться на игре в чемпионате Турции. Удастся ли ему остановить "Башакшехир", претендующий на место в Лиге чемпионов?
|Ст. Этьен
|26.02 17:00 по МСК.
|Каен
Успеет ли Сент-Этьен восстановиться после матча с Манчестер Юнайтед?
Эксперты нашего ресурса стараются выбирать наиболее интересные футбольные матчи для прогнозирования. В современном футболе такие матчи проводятся не только среди топ-чемпионатов, в которых выступают футбольные клубы, которые могут позволить себе приглашать звездных футболистов. Современный футбол достиг таких высот, что даже в низших лигах сейчас выступают команды, футболисты которых показывают очень приличный уровень игру. Современный футбол помолодел, и сейчас молодые футболисты стараются рано показать себя, чтобы их заметили в топ-клубах. Еще свежи примеры команд, которые недавно выступали в низших лигах или боролись за выживание в первом дивизионе, а сейчас не просто составляют конкуренцию грандам европейского футбола, но и уверенно возглавляют турнирные таблицы своих чемпионатов. Команда Лион и команда Мец имеют богатую историю, однако сейчас командам становится все сложнее набирать очки в чемпионате. Во многом этому препятствует тяжелый график и отсутствие достойных футболистов резерва, которые бы показывали ту же игру, что и звездные футболисты основы. Эксперты не зря говорят о том, что невозможно на протяжении нескольких лет выступать одним и тем же составом, так как игроки начинают уставать, их косят травмы, да и вообще, футболистам довольно сложно мотивировать себя на достижение новых побед, когда на полках полно трофеев. Но, к противостоянию команды Лион и команды Мец эти высказывания не имеют отношения. Данные футбольные клубы готовы всегда противостоять друг другу на высоком уровне, так как являются непримиримыми соперниками. Поэтому качественный и зрелищный футбол в этом матче гарантирован.
Игра, в которой команда Лион и команда Мец будут противостоять друг другу, обещает быть очень интересной. Обе команды показывают хорошие результаты в чемпионате, что позволяет им претендовать на высокое место в турнирной таблице. Сейчас команда Лион и команда Мец сыграют несколько последних матчей перед каникулами, поэтому командам важно набрать максимум очков, чтобы после перерыва продолжить решать свои задачи в чемпионате. Ожидается, что обе команды будут играть сильнейшими составами. Это означает, что болельщики с первых минут матча будут наблюдать за атакующей игрой в исполнении двух команд. Напомним, что в нынешнем сезоне оба клуба играют в острый атакующий футбол, много атакуют и много забивают. Если от этого отталкиваться, то сегодняшний матч тоже должен принести много голов. Напомним, что лидеры обеих команд ведут борьбу в гонке лучших бомбардиров, поэтому они точно захотят отметиться забитыми мячами в этой игре. Наши эксперты полагают, что тренеры не должны выбирать защитную тактику на этот матч, так как в их распоряжении достаточно футболистов, чтобы можно было сыграть в атакующий футбол. Тем более, что сейчас важно набрать как можно больше очков. Мы думаем, что болельщики поддержат футболистов, чтобы они показали лучший футбол.
В букмекерских конторах выставили очень интересный коэффициент на победу команды Лион. Наши эксперты полагают, что букмекеры слегка занизили коэффициенты на победу хозяев поля, поэтому, в матче команды Лион и команды Мец мы предлагаем сделать ставки на то, что гости не проиграют. Казалось бы, что может помешать команде Лион победить в этом матче. За хозяев клуба будет все, начиная от стадиона и заканчивая травмами и потерями у гостей. Но, наши эксперты смогли отыскать довольно интересный аргумент, который говорит в пользу нашего выбора. Гости отлично играют выездные поединки, причем, на выезде команда действует более стабильно, чем в родных стенах. Согласитесь, в современном футболе такое встретишь нечасто. Однако это факт. И мы решили воспользоваться этим фактом в матче команды Лион и команды Мец. Глядя на результаты очных противостояний, где у гостей неоспоримое преимущество, мы полагаем, что и в сегодняшнем матче у гостей есть все шансы на то, чтобы увезти очки. Так что, рекомендуем делать ставки на то, что гости в этой игре, как минимум, не проиграют. Относительно тотала, мы думаем, что голов в матче будет немного, так как обе команды предпочитают играть в защитный футбол, больше думаю о том, как разрушить атаки соперника, чем о том, как создать что-то у ворот соперника. В связи с этим, мы думаем, что фолов и желтых карточек в игре будет много, следовательно, эти тоталы советуем играть на больше.
Матч завершится победой Лион — 1.85, нет победителей — 3.5, матч завершится победой Мец — 4.4.
В современном футболе огромное количество интересных матчей, которые играются ежедневно. Задача наших экспертов – найти действительно достойные внимания игры и сделать на них прогнозы. В принципе, в этом нет ничего сложного. Но, мало кто понимает, что прогнозирование футбольных матчей – это трудный процесс, который сопряжен со сбором и анализом огромного количества информации. Поэтому, все наши прогнозы основаны на тщательном анализе. Команда Лион и команда Мец, которые встретятся в ближайшем матче, должны сыграть в отличный футбол, так как команды фактически выходили на пик формы именно к этой игре. Мы думаем, что болельщики, которые будут наблюдать за этим противостоянием, не будут разочарованы, а благодаря нашим прогнозам на этот матч, смогут неплохо заработать на ставках. Надеемся, что команды не подведут и покажут действительно зрелищный, комбинационный футбол и с большим количеством забитых мячей.
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