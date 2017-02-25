Шальке — Хоффенхайм (26.02.17) смотреть онлайн трансляцию

ФК Шальке всеми силами сейчас готовиться к следующему противостоянию, ведь 26-го февраля в 19:30 по МСК он на своей родной футбольной арене будет принимать ФК Хоффенхайм. Матчи между данными командами всегда отличаются большой результативностью. В последней встрече футбольные клубы Шальке и Хоффенхайм на двоих забили сразу восемь голов.

Футбольные клубы Шальке и Хоффенхайм своим поединком привлекли внимание таких каналов, как Спорт1 и Eurosport, а также наш сайт, где будут доступны ссылки для того, чтобы смотреть онлайн данный футбольный матч.

Болельщики футбольного клуба Шальке с нетерпением ожидают данного матча, ведь его игроки проведут под руководством нового наставника. Это первый матч данного тренера, но он уже пообещал фанатам, что подарит им незабываемую победу с несколькими голами. Удастся ли ему воплотить слова в жизнь пока не ясно, ведь Шальке сейчас находится не в лучшей форме. В последних пяти матчах было три поражения и две ничьи, и именно такой результат привел к отставке прошлого тренера. На воротах нет надежного голкипера, а защитники довольно часто ошибаются и сами создают моменты нападающим соперника. Кроме того, в лазарете находится основной нападающий команды, на счету которого половина забитых клубом голов.

Футбольный клуб Хоффенхайм одинаково стабильно проводит последние сезоны, всегда финишируя в середине турнирной таблицы. За трофеями команда не охотится, ведь и так у гостей слабый состав, который достойно выступает только благодаря заслугам главного тренера. Наставник умеет использовать лучшие качества игроков, причем часто находит какого футболиста эффективнее поставить на данную позицию, а это позволяет добиться максимальной слаженности на футбольном поле. На выезде футбольный клуб в основном играет со схемой в пять защитников, а в нападении действуют только фланговые полузащитники и один нападающий. Из-за этого большинство гостевых матчей завершаются с ничейным результатом, а по этому показателю ФК Хоффенхайм лидирует в дивизионе.

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