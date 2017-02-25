Марсель — ПСЖ (26.02.17) смотреть онлайн трансляцию

На этой неделе самым интересным футбольным матчем обещает стать поединок Марсель — ПСЖ, который пройдет в 26-го февраля 2017 года. Чтобы увидеть данную встречу нужно включить телевизор до 23:00 по Москве. Между командами решается судьба национального первенства, так что с большой долей вероятности победитель нынешнего поединка станет чемпионом страны. В первом круге чемпионата команды встречались и тогда поединок завершился со счетом 2-2.

Смотреть онлайн матч Марсель — ПСЖ можно будет на канале Спорт 1, а также ссылки на качественную трансляцию игры можно будет найти на нашем сайте. Ожидать появления ссылок следует за несколько часов до начала матча.

Футбольный клуб Марсель сейчас выступает ослабленным составом, ведь в межсезонье были проданы сразу основной нападающий и два ключевых полузащитника. Руководство дало деньги на трансферы, но из всех новичков только один сумел влиться в основной состав, так что не все позиции на футбольном поле закрыты. Особенно слабо выглядит правый фланг, где вообще нет опытных футболистов. В последних десяти турах хозяева проиграли половину матчей, а выигранных матчей было только два. Команда сейчас находится на десятом месте, но с такими результатами у хозяев нет шансов подняться выше по турнирной таблице. У хозяев на матч не выйдут центральный полузащитник и два крайних защитника.

В этом сезоне футбольный клуб ПСЖ на выезде выступает просто бездарно, ведь абсолютно все гостевые поединки были проиграны. В гостях футболисты клуба ПСЖ не сумели взять даже одного очка, так что не удивительно, что сейчас команда находится в зоне вылета. Аутсайдеру не хватает трех очков, чтобы покинуть зону вылета, но с такими результатами гости могут так и не удержаться в высшем дивизионе. В последних пяти матчах футбольный клуб ПСЖ проиграл сразу три матча, а в остальных двух были ничья и победа, причем над командой с последнего места. На поле хватает проблемных позиций, так что главному тренеру приходится постоянно менять схему игры в зависимости от ситуации на поле. Из-за полученного на тренировке растяжения либеро не сможет принять участия в игре.

Наш сайт обещает заблаговременно разместить здесь ссылки, по которым будет доступен переход на онлайн транслирование футбольного поединка Марсель — ПСЖ.



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