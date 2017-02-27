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170
|Торонто
|26.02 03:00 по МСК.
|Монреаль
Сегодня хотелось бы рассмотреть матч между Торонто и Монреалем.
Торонто продолжает домашнюю серию и матч с Монреалем станет третим по счёту на домашней площадке. Монреаль же провёдет первый выездной матч, после одного матча на домашней площадке. У Торонто в списке травмированных два игрока: Кэррик и Марнер. У Монреаля список травмированных пуст.
|Черноморец
|26.02 15:00 по МСК.
|Карпаты
Чемпионат Украины возобновляется после зимней паузы. В Одессе Черноморец принимает Карпаты. Готовы поделиться наиболее надежной ставкой!
|Штуттгарт
|26.02 15:30 по МСК.
|Кайзерслаутерн
"Штутгарт" в очередном туре 2-й Бундеслиги примет "Кайзерслаутерн", однако в составе "швабов" не будет Кевина Гросскройца. Удастся ли гостям воспользоваться ситуацией и отобрать очки у лидера?
|Osmanlispor
|26.02 16:00 по МСК.
|Истанбул ББ
"Османлыспор" уступил в недавнем матче Лиги Европы и теперь может сосредоточиться на игре в чемпионате Турции. Удастся ли ему остановить "Башакшехир", претендующий на место в Лиге чемпионов?
|Ст. Этьен
|26.02 17:00 по МСК.
|Каен
Успеет ли Сент-Этьен восстановиться после матча с Манчестер Юнайтед?
Эксперты нашего ресурса всегда с трепетом относятся к известным футбольным противостояниям. Это, как классика в литературе, сколько раз не читай, а все равно, беря каждый раз в руки одну и ту же книгу, каждый раз открываешь для себя что-то новое. Так и в противостоянии команды Реймс и команды Брест. Казалось бы, это противостоянию уже очень много лет, и за его историю команды уже сказали и сделали на футбольном поле все. Но нет, приходит время начала матча, и ты открываешь для себя совершенно новый футбол в исполнении игроков команды Реймс и команды Брест. Как обычно, эти футбольные команды борются за высокие места в чемпионате, и опять они идут нога в ногу, поэтому могут определить лучшего только в очном противостоянии. Встречи этих футбольных коллективов, это не только яркие комбинации, совершенно немыслимые удары, обилие голов и эмоции. Это настоящая культура современного футбола. В составе обеих команд выступают известные футболисты, которых знают и любят во всем мире. Поклонники этих команд простираются далеко за пределы той страны, где эти клубы противостоят друг другу. Эти команды любят и ценят, так как они являются законодателями всего необычного и уникального в современном футболе. Поэтому от противостояния этих футбольных клубов болельщики ждут космического уровня игры, той игры, которая не укладывается в два тайма по 45 минут, но все равно оставляет отличное послевкусие.
Мы давно ждали матча, в которой на футбольном поле сойдутся команда Реймс и команда Брест. На данный момент, это одни из лучших футбольных клубов, которые показывают отличную игру и в атаке, и в обороне. В составе обеих команд достаточно высококлассных футболистов, демонстрирующих слаженную командную игру. Благодаря этому, команды постоянно ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, в которых принимают участие. Сейчас команды будут бороться между собой за лидерство в турнирной таблице чемпионата. Пока ситуация складывается благоприятно для обоих клубов, так как они имеют практически одинаковое количество очков. Хотя впереди в чемпионате еще предстоит сыграть очень много матчей, но ключевым все же является данное противостояние, так как здесь перед командами открывается прекрасная перспектива собственными руками устранить конкурента и добиться единоличного лидерства. Наши эксперты полагают, что матч должен получиться бескомпромиссным и зрелищным, так как не один из соперников не будет уступать свои конкурентам ни сантиметра футбольного поля. Эмоции в матче будут бить через край, а сама игра должна получиться еще и результативной, так как сойдутся два лучших нападения чемпионата. Так что, любители футбола обязательно должны посмотреть этот матч!
Наши эксперты всегда стараются предлагать лучшие прогнозы на футбольные матчи, поэтому мы не смогли пройти мимо игры, в которой встретятся команда Реймс и команда Брест. Забегая наперед, отметим, что в этом матче мы считаем ничью. Те бетторы, которые любят рисковать, могут поставить на ничейный исход в матче, остальные же, могут сыграть этот исход в различных вариациях. Теперь объясним, почему мы так думаем. Команда Реймс и команда Брест имеют практически одинаковое количество очков и располагаются в верхней части турнирной таблицы, где идет не шуточная борьба. Казалось бы, что может быть лучше, чем обыграть конкурента, набрать очки и подняться в турнирной таблице. Но здесь все не так просто. Для победы одной из команд придется потратить огромное количество сил, а впереди еще много матчей в различных турнирах. Кроме этого, в чемпионате еще даже не сыграна половина матчей, поэтому пока нет необходимости выкладываться по полной в одной единственной игре. Скорее всего, в этом матче футболисты обеих команд сыграют осторожно, заработают по 1 баллу и спокойно продолжат дальше бороться в чемпионате. Исходя из этого, общий тотал голов видится на меньше, так как вряд ли одна из команд будет рисковать, и играть в открытый футбол. А вот нарушений и желтых карточек будет много, так как, скорее всего, игра будет идти через центр, где будет присутствовать тактика мелкого фола с одной и другой стороны.
Ничья в игре — 3.6, победит в игре Реймс — 1.9, победит в игре Брест — 4.2.
Футбол не зря пользуется огромной популярностью. Эта игра уже объединила миллионы болельщиков во всем мире и способна пойти еще дальше. Многочисленные чемпионаты и турниры способствуют развитию этого вида спорта. В футбол играют люди всех возрастов, а потом вместе собираются на стадионах или у экранов телевизоров, чтобы насладиться игрой своих кумиров. Наши эксперты тоже следят за развитием событий в мире футбола. Мы стараемся выбрать наиболее интересные матчи, на которые предлагаем прогнозы. Сегодня букмекерские конторы предлагают делать ставки не только на основные исходы, но и на статистику. Появление большого количества букмекерских контор способствует тому, что букмекеры предлагают некоторые события по более высоким коэффициентам. Так что, мы всегда готовы найти интересную ставку, и предложить ее футбольным болельщикам. Мы думаем, что в противостоянии команды Реймс и команды Брест нас ждет интересный футбол, надеемся, что все наши прогнозы окажутся верными и принесут прибыль!
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основатель проекта Betfaq