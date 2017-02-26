Фиорентина — Торино смотреть онлайн трансляцию 27.02.17

Фиорентина и Торино выйдут на футбольное поле 27.02.2017 в 22:45 по московскому времени, чтобы очередной раз померяться силами. Соперники уже неоднократно встречались на поле, но в этом сезоне – впервые. Пока по количеству побед лидируют хозяева, они выиграли два матча, а гости только один, так что они в этот раз едут не просто победить, а отыграться и сравнять счет по личным встречам.

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Футбольный клуб Фиорентина сейчас выступает ослабленным составом, ведь в межсезонье были проданы сразу основной нападающий и два ключевых полузащитника. Руководство дало деньги на трансферы, но из всех новичков только один сумел влиться в основной состав, так что не все позиции на футбольном поле закрыты. Особенно слабо выглядит правый фланг, где вообще нет опытных футболистов. В последних десяти турах хозяева проиграли половину матчей, а выигранных матчей было только два. Команда сейчас находится на десятом месте, но с такими результатами у хозяев нет шансов подняться выше по турнирной таблице. У хозяев на матч не выйдут центральный полузащитник и два крайних защитника.

В этом сезоне футбольный клуб Торино на выезде выступает просто бездарно, ведь абсолютно все гостевые поединки были проиграны. В гостях футболисты клуба Торино не сумели взять даже одного очка, так что не удивительно, что сейчас команда находится в зоне вылета. Аутсайдеру не хватает трех очков, чтобы покинуть зону вылета, но с такими результатами гости могут так и не удержаться в высшем дивизионе. В последних пяти матчах футбольный клуб Торино проиграл сразу три матча, а в остальных двух были ничья и победа, причем над командой с последнего места. На поле хватает проблемных позиций, так что главному тренеру приходится постоянно менять схему игры в зависимости от ситуации на поле. Из-за полученного на тренировке растяжения либеро не сможет принять участия в игре.

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