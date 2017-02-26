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|Верия
|27.02 20:30 по МСК.
|Атромитос
"Верия" на данный момент занимает последнее место в чемпионате Греции, удастся ли аутсайдеру прервать серию неудач и обыграть "Атромитос"?
Эксперты нашего ресурса стараются выбирать наиболее интересные футбольные матчи для прогнозирования. В современном футболе такие матчи проводятся не только среди топ-чемпионатов, в которых выступают футбольные клубы, которые могут позволить себе приглашать звездных футболистов. Современный футбол достиг таких высот, что даже в низших лигах сейчас выступают команды, футболисты которых показывают очень приличный уровень игру. Современный футбол помолодел, и сейчас молодые футболисты стараются рано показать себя, чтобы их заметили в топ-клубах. Еще свежи примеры команд, которые недавно выступали в низших лигах или боролись за выживание в первом дивизионе, а сейчас не просто составляют конкуренцию грандам европейского футбола, но и уверенно возглавляют турнирные таблицы своих чемпионатов. Команда Лотте и команда Боруссия Д имеют богатую историю, однако сейчас командам становится все сложнее набирать очки в чемпионате. Во многом этому препятствует тяжелый график и отсутствие достойных футболистов резерва, которые бы показывали ту же игру, что и звездные футболисты основы. Эксперты не зря говорят о том, что невозможно на протяжении нескольких лет выступать одним и тем же составом, так как игроки начинают уставать, их косят травмы, да и вообще, футболистам довольно сложно мотивировать себя на достижение новых побед, когда на полках полно трофеев. Но, к противостоянию команды Лотте и команды Боруссия Д эти высказывания не имеют отношения. Данные футбольные клубы готовы всегда противостоять друг другу на высоком уровне, так как являются непримиримыми соперниками. Поэтому качественный и зрелищный футбол в этом матче гарантирован.
Наши эксперты всегда стараются предлагать только качественные прогнозы на футбольные матчи. В преддверии противостояния команды Лотте и команды Боруссия Д, мы тщательно изучили статистические факторы игр этих команд между собой. Такой подход позволил нам найти много интересного, что мы и отразили в своих прогнозах на этот матч. Хозяева поля отличаются хорошо поставленными атакующими действиями, команда всегда играет первым номером в родных стенах. Это позволяет ей не только контролировать ход матча, но и постоянно атаковать ворота соперников. Гости придерживаются защитной тактики, особенно ярко это проявляется в выездных матчах, где они, преимущественно, играют на контратаках. Благодаря крепкой обороне и надежным действиям голкипера, команде Боруссия Д удается забивать один-два мяча в ворота своих соперников, а дальше, сдерживая их натиск – доводить дело до победы. Мы думаем, что такая тактика в матче с командой Лотте вряд ли поможет гостям, так как слишком опытные футболисты будут действовать на острие атаки хозяев поля, чтобы ни разу не отметить в воротах гостей. Это должно заставить команду Боруссия Д раскрыться, поэтому в этом противостоянии наши эксперты ждут атакующего футбола в исполнении двух команд. Исходя из этого, мы предполагаем, что игра должна получиться насыщенной и болельщики с удовольствием будут наблюдать за развитием событий на футбольном поле.
Наши эксперты не согласны с букмекерами, которые дают практически равные коэффициенты на победу команды Лотте и команды Боруссия Д в очном противостоянии. Мы полагаем, что коэффициент на победу хозяев поля существенно завышен, так как команда, в которой играют звезды современного футбола, не может сравниться с клубом, который только благодаря победам над слабыми соперниками, смог попасть в число сильнейших клубов чемпионата. Дело здесь даже не в поддержку родных трибун и не в факторе выездных матчей для гостей. Просто команда Лотте играет в комбинационный футбол, у хозяев поля очень тяжело отобрать мяч, а именно владение мячом и игровое пространство необходимо гостям для того чтобы строить свои атаки. Если этого нет, то футболисты команды Боруссия Д теряются, и не знают, что делать. Если команда Лотте будет навязывать свою игру, а она это делать будет, то здесь победа хозяев поля может достичь преимущества в несколько мячей. Поэтому, мы однозначно советуем всем бетторам делать ставки на победу команды Лотте. Причем, те бетторы, которые любят рисковать, могут сделать ставку на то, что хозяева поля победят с преимуществом в два мяча. Индивидуальный тотал команды Лотте в этой игре выглядит тоже хорошей ставкой. Постоянно владея мячом, и угрожая воротам соперника, команда Лотте вряд ли успокоиться, единожды забив в ворота соперника. Так что, свой тотал голов хозяева должны пробивать.
Матч завершится победой Лотте — 1.85, ничья в матче — 3.5, матч завершится победой Боруссия Д — 4.4.
Еще несколько лет назад в футболе не было никакой возможности громко завить о себе. Практически все места в топ-чемпионатах были заранее поделены. Если в клубе было достаточно денег для того чтобы приобрести одного или нескольких известных футболистов, то он вполне могу претендовать на попадание в еврокубки по итогам сезона, так как остальным командам было тяжело конкурировать с грандами, которые могли позволить себе известных футболистов. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Современный футбол делает ставку на молодых, еще никому не известных футболистов. Скауты известных клубов ездят по всему миру в поисках молодых талантов, из которых потом в академии готовят будущих звезд мирового футбола. Сейчас модно не покупать готовую звезду, а выращивать ее самостоятельно, так как так гораздо дешевле. Благодаря омоложению современного футбола, серьезно изменился и стиль игры команд, став более открытым, что, несомненно, приносит радость болельщикам.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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