Ставки на матч Нью-Джерси – Монреаль, прогноз на НХЛ от 28.02.17

Наши эксперты уже не первый сезон следят за баталиями регулярного чемпионата НХЛ. Сейчас, когда сезон прошел начальную стадию, уже можно говорить о том, какие команды будут претендовать на попадание в плей-офф. В чемпионате уже наметились свои лидеры и свои аутсайдеры, но еще очень много клубов, о которых пока ничего нельзя сказать однозначно, так как они находятся в середине турнирной таблице, и, видимо, их судьба относительно попадания в плей-офф будет решаться в концовке регулярного чемпионата. Исходя из этого, сейчас таким клубам, как команда Нью-Джерси и команда Монреаль, которые встретятся между собой в ближайшем матче, необходимо позаботиться о том, чтобы занять место в турнирной таблице повыше, чтобы в концовке регулярного чемпионата не пришлось сражаться за попадание в плей-офф. По своему потенциалу оба клуба вполне готовы играть в плей-офф, однако в последних матчах команды немного подсели, видимо, сказываются травмы основных хоккеистов. Но, все же, у руля команд стоят опытные менеджеры, которые знают, как преодолеть кризис и умеют выходить из самых непростых ситуаций. В очных противостояниях этих хоккейных клубов всегда много борьбы, поэтому матчи между этими командами проходят напряженного. Болельщикам нравится интрига, поэтому мы рекомендуем матч команды Нью-Джерси и команды Монреаль к просмотру, так как надеемся, что хоккеисты смогут удивить любителей этого вида спорта.

Не всегда матчи регулярного сезона НХЛ получаются мирными. Есть такие противостояния, которые изобилуют огромным количеством стычек, откровенными грубостями и провокациями со стороны хоккеистов одной и другой команды. Обычно, это принципиальные матчи, в которых клубы решают судьбу путевки в плей-офф или матчи, участие в которых принимают заклятые соперники, которые исторически вынуждены ненавидеть друг друга. Матч команды Нью-Джерси и команды Монреаль не относится к подобным противостояниям, однако, это не означает, что в этой игре не будет борьбы. Сейчас командам необходимо набирать очки, что позволит им закрепиться в турнирной таблице и опередить конкурентов за право попадания в плей-офф. Поэтому, чисто с точки зрения турнирной таблицы, и для команды Нью-Джерси, и для команды Монреаль предстоящая игра будет иметь важное значение. Это отлично понимают менеджеры обеих клубов, которые заверили, что со стартовых минут на площадке будут действовать основные составы команд. Из этого следует, что сегодня болельщики увидят интересный хоккей в исполнении лучших хоккеистов современности. Наши эксперты тщательно изучили очные противостояния команды Нью-Джерси и команды Монреаль. Это позволило нам обратить внимание на несколько интересных ставок, более детально которые изучить можно ниже. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Благодаря тому, что эксперты нашего ресурса тщательно анализируют каждый матч НХЛ, мы предлагаем только наиболее интересные и качественные прогнозы. Матч, в котором в рамках регулярного чемпионата встретятся хоккеисты команды Нью-Джерси и хоккеисты команды Монреаль должен получиться интересным. Наши эксперты полагают, что эти две атакующие команды должны на двоих забросить довольно много шайб. На эту мысль наталкивают и личные встречи этих команд. В общем, мы думаем, что общий тотал заброшенных шайб в этой игре на больше – отличная ставка, мимо которой не должны проходить бетторы. Помимо этого, мы полагаем, что к общему тоталу шайб можно добавлять и ставки на индивидуальный тотал каждой команды на больше. В составе обеих команд достаточно хоккеистов, которые умеют делать решающие броски. Относительно победителя матча, скорее всего, хоккеисты команды Нью-Джерси выиграют игру, так как родная площадка, болельщики и фора в несколько дней отдыха должны положительно сказаться на игре хозяев площадки, сделать ее более агрессивной. Гости мало в чем уступают свои соперникам, но из-за отсутствия нескольких хоккеистов, а также учитывая напряженный календарь команды Монреаль, скорее всего, к концовке матча гостям будет тяжело успевать за стремительными атаками хоккеистов команды Нью-Джерси, поэтому мы советуем делать ставки на победу команды Нью-Джерси в этом противостоянии.

В матче победителем станет Нью-Джерси — 1.9, нет победителей в матче — 3.6, в матче победителем станет Монреаль — 4.2.

Болельщики давно ждали хоккейного матча, в котором на ледовой площадке команды Нью-Джерси сойдутся известные клубы и лучшие хоккеисты. Напомним, что в нынешнем чемпионате НХЛ эти команды показывают очень хороший хоккей, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Победа в этой матче позволит каждой из команд укрепить свое турнирное положение, поэтому наши эксперты ждут, что матч пройдет в обоюдной борьбе. Глядя на заявки команд на этот матч, мы сделали вывод, что кадровых потерь у обеих команд нет, так что, матч ожидается зрелищным. Кроме этого, между собой эти клубы всегда играют результативно, что подходит под стиль игры обеих команд в нынешнем сезоне. Скорее всего, и в сегодняшнем матче защитного хоккея не будет, и обе команды со стартовых минут будут атаковать ворота друг друга. Эксперты нашего ресурса приготовили несколько интересных прогнозов на этот матч, надеемся, что они позволят бетторам не только насладиться хоккеем, но и выиграть кругленькую сумму на ставках в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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