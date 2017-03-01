Бавария — Шальке прогноз профессионала 01.03.17

Эксперты нашего ресурса пристально следят за футбольными противостояниями. Для прогнозирования мы выбираем наиболее интересные матчи, в которых встречаются футбольные команды, играющие в яркий футбол, создающие большое количество голевых моментов. Именно такой футбол по вкусу современному болельщику, так как от игр, в которых соперники лениво перекатывают мяч у своей штрафной площади или весь матч возятся в центре поля – мало толку, от него только клонит в сон. И даже ставки не помогают усилить интерес к просмотру такого матча. Другое дело, когда матч динамичный, мяч двигается от одной штрафной площади к другой, за полетом мяча просто не успеваешь следить, а то, как был забит очередной мяч – понимаешь, только несколько раз посмотрев повтор. Вот такие матчи по душе современным болельщикам, такие матчи вызывают желание делать ставки в букмекерских конторах, так как понимаешь, что скучными или неинтересными такие матчи просто не могут быть. Именно такие матчи прогнозируют наши эксперты. И в ближайшее время состоится подобный матч: команда Бавария встретится с командой Шальке. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне показывают яркий атакующий футбол, играя практически без обороны. Между собой эти команды немало забивают и, что интересно, динамичная игра преобладает все 90 минут матча. Такой матч точно придется по вкусу настоящим любителям футбол.

Игра, в которой команда Бавария и команда Шальке будут противостоять друг другу, обещает быть очень интересной. Обе команды показывают хорошие результаты в чемпионате, что позволяет им претендовать на высокое место в турнирной таблице. Сейчас команда Бавария и команда Шальке сыграют несколько последних матчей перед каникулами, поэтому командам важно набрать максимум очков, чтобы после перерыва продолжить решать свои задачи в чемпионате. Ожидается, что обе команды будут играть сильнейшими составами. Это означает, что болельщики с первых минут матча будут наблюдать за атакующей игрой в исполнении двух команд. Напомним, что в нынешнем сезоне оба клуба играют в острый атакующий футбол, много атакуют и много забивают. Если от этого отталкиваться, то сегодняшний матч тоже должен принести много голов. Напомним, что лидеры обеих команд ведут борьбу в гонке лучших бомбардиров, поэтому они точно захотят отметиться забитыми мячами в этой игре. Наши эксперты полагают, что тренеры не должны выбирать защитную тактику на этот матч, так как в их распоряжении достаточно футболистов, чтобы можно было сыграть в атакующий футбол. Тем более, что сейчас важно набрать как можно больше очков. Мы думаем, что болельщики поддержат футболистов, чтобы они показали лучший футбол.

Команда Бавария и команда Шальке в матчах между собой всегда демонстрируют отличный футбол. Причем, команды радуют болельщиков не только прекрасными комбинациями, но и забивают много мячей, и это несмотря на то, что у обеих команд довольно насыщенная оборона, которая в матчах с остальными соперниками зарекомендовала себя крепким орешком. Исходя из этого, основной ставкой на матч команды Бавария и команды Шальке является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Причем, наши эксперты полагают, что в этой игре обеим командам под силу пробить индивидуальный тотал голов, предлагаемый букмекерами. Так что, в этой игре мы видим результативный футбол в исполнении обеих команд. Наш фаворит противостояния – гости. Можно много говорить о надежной обороне команды Бавария, о том, что этот клуб великолепно играет в родных стенах, о поддержке болельщиков. Но, у гостей есть один козырь – это лучшее нападение, которое способно поставить в тупик любую оборону и пробить любого голкипера. Многие команды на своем опыте убеждались в актуальности этого нападения, которое стабильно забивает, благодаря чему, команда Бавария борется за самые высокие места во всех турнирах, в которых принимает участие. Поэтому, в противостоянии команды Бавария и команды Шальке наш фаворит – гости, и мы рекомендуем делать ставки на победу команды Шальке в этой игре.

Победа достанется Бавария — 1.95, ничья по окончанию матча — 3.45, победа достанется Шальке — 4.1.

Футбол – это непредсказуемый вид спорта, в котором успех не всегда зависит от бюджета команды и известности футболистов, которые в ней выступают. Никому не известные парни, которые еще сезон или два назад выступали в низшей футбольной лиге, очень быстро могут развенчать миф о непобедимости или крутости топ-клуба. Обычно, команды, которые ведут борьбу за высокие места в чемпионате, имеют привычку недооценивать своих соперников, особенно, если те являются вчерашними представителями низших лиг. В футболе масса примеров того, какое наказание несут такие команды за свою неосмотрительность. Так что, в матче команды Бавария и команды Шальке соперники должны серьезно подойти к оценке друг друга, так как, судя по результатам нынешнего чемпионата, болельщиков ждем очень непростое и интересное противостояние. Наши эксперты постараются сделать его еще более интересным, предложив качественные прогнозы на этот матч.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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