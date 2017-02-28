Лацио — Рома: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Италии 01.03.17

Между командой Лацио и командой Рома, которые встретятся в очном противостоянии, соперничество зародилось еще в те далекие времена, когда чемпионат только-только начинался. Причем, это соперничество зародилось не на почве того, какая из команд лучше играла в футбол. Причины вражды кроются в истории, которая только наложила свой отпечаток на взаимоотношения команд на футбольном поле. В мире нет более яростного противостояния, чем матчи команды Лацио и команды Рома. Независимо от турниров и чемпионатов, где эти команды пересекаются в очных противостояниях, каждый их матч – настоящий вулкан, в котором страсти кипят с первой минуты матча и до финального свистка. В составах команд выступает достаточно известных футболистов, многие из которых имеют различные престижные награды за достижения в мире футбола. Возможно, что в некоторых матчах – особенно против слабых соперников, эти команды действуют не в полную силу. Но, точно можно сказать, что когда судьба сводит лицом к лицу этих соперников, все футболисты забывают о своих травмах и усталости, стремясь побыстрее выйти на футбольное поле, и забить как можно больше мячей в ворота своих оппонентов. Наши эксперты давно ждали этого противостояния, так как мы знаем, что оно вызовет огромный интерес среди болельщиков, поэтому мы и предлагаем только качественные прогнозы на самое известное футбольное противостояние, где сойдутся команда Лацио и команда Рома.

При прогнозировании футбольных матчей необходимо учитывать целый ряд факторов. Это не только фактор домашнего или выездного матча, травмы, взаимоотношения между командами, важность игры с точки зрения распределения сил в турнирной таблице, но и целый ряд мелких второстепенных факторов, которые могут оказать существенное влияние на ход матча в процессе игры. Но, по мнению наших экспертов, одним из важнейших факторов, который необходимо учитывать при прогнозировании, является судейский фактор. От судьи очень много зависит на футбольном поле. Если судья настоящий профессионал, и непредвзято судит игру, четко разбираясь в каждом моменте, происходящем на футбольном поле, то футболисты не будут устраивать провокации, а будут играть в футбол. В противном случае, одно неверное судейское решение может полностью поломать игру, направив зрелищный матч в русло скандалов, провокации и склок. И это негативно отразится на самой игре, так как футболисты будут провоцировать друг друга и судья. Поэтому, в большинстве чемпионатов негласно принято решение назначать на ответственные матчи арбитров с безупречной репутацией, которые зарекомендовали себя с положительной стороны, обслуживая футбольные матчи. Такое решение позволяет вздохнуть спокойно и футболистам, и болельщикам, так как первые будут стараться сосредоточиться на игре, а вторые будут наблюдать за действиями футболистов на поле.

Игра, в которой встретятся команда Лацио и команда Рома, по мнению экспертов нашего ресурса, должна получиться результативной. Обе команды играют в атакующий футбол, стараясь забить в ворота соперника как можно больше голов. При этом, на такую мелочь, как пропущенные мячи, они практически не обращают внимания, играя по принципу: вы нам забейте, сколько сможете, зато мы вам забьем — сколько захотим. Поэтому, мы полагаем, что букмекеры слегка занизили общий тотал этого матча, следовательно, этим надо пользоваться, поэтому мы и советуем ставить тотал забитых мячей в этой игре на больше. Относительно фаворита матча, мы полагаем, что больше шансов победить в игре имеют хозяев поля. В первую очередь, фактор родных трибун имеет очень важное значение для команды, которая перед родными болельщиками действует еще более активно, поэтому стоит ожидать просто лавину атак на ворота футболистов команды гостей. Помимо этого, нападение команды Лацио сейчас находятся в великолепной форме, штампуя голы пачками. Гости тоже показывают не самый плохой футбол, однако, мы думаем, что им вряд ли что-то удастся противопоставить слаженной игре хозяев поля. Таким образом, мы советуем делать ставки на то, что команда Лацио победит в матче своих соперников, тем более, что букмекеры предлагают на это событие весьма высокий коэффициент.

В матче победа достанется Лацио — 2, в матче победа достанется Рома — 3.87, ничья в противостоянии — 3.4.

Развитие современного футбола неотрывно связано с развитием букмекерских контор. В любой игре обязательно присутствует азарт, а там где азарт, там обязательно заключают пари, и практически всегда – на деньги. Так что, букмекерские конторы времени зря не теряли, а вплотную подошли к современному спорту, в частности к футболу. Многие букмекеры сегодня являются не только официальными спонсорами футбольных чемпионатов и турниров, но и выступают спонсорами отдельных футбольных команд. Однако наши эксперты смотрят на это с оптимизмом, так как появление большого количества букмекерских контор, дает возможность для маневра. Сегодня все букмекеры предлагают огромное количество ставок на различные футбольные матчи, причем, объем ставок будет больше в зависимости от популярности матча. Так что, на наиболее популярные футбольные матчи, можно сделать ставки на различные события, чем и пользуются наши эксперты. Так что, следуйте нашим прогнозам, и каждый футбольный матч будет приносить только положительные эмоции.

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