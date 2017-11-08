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Карраресе — Пиза прогноз и ставки от профессионала 09.11.17

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Прогнозы на сегодня:
Бразилия футбол: Бразилия – Бразильская Серия А
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# Сантос 09.11 02:45 по МСК. Васко #
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США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Шаркс 09.11 06:30 по МСК. Тампа #
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Сан-Хосе после 13 матчей набрал 16 очков и занимает 7 место на Западе. Тампа после 15 матчей набрала 24 очка и занимает 1 место на Востоке. Кто же выиграет? Читайте в нашем прогнозе!
Евролига Баскетбол: Евролига
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# Маккаби 09.11 22:05 по МСК. Реал #
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В ближайший четверг на паркете арены  «Менора» баскетбольных болельщиков ожидает яркое зрелище – «Маккаби» в рамках шестого тура Евролиги будет принимать мадридский «Реал». В прошлом году оба поединка остались за испанцами. Удастся ли израильтянам порадовать в этот раз победой? Попробуем сделать прогноз.
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Хорватия 09.11 22:45 по МСК. Греция #
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Хорватия и Греция открывают двухматчевую дуэль за право поехать на Чемпионат мира
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Северная Ирландия 09.11 22:45 по МСК. Швейцария #
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В ОЧМ-2018 наступает время плей-офф европейской зоны отбора!
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# Бельгия 10.11 22:45 по МСК. Мексика #
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Прогноз от наших экспертов
Карраресе — Пиза прогноз и ставки от профессионала 09.11.17

Футболисты клуба Карраресе готовятся до 09-го ноября, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Пиза. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 22:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Карраресе – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Карраресе – Пиза, выставив коэффициент 2.808 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 2.62, а поставить на ничью возможно по 3.2.

В прошлом поединке футбольного клуба Карраресе основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Карраресе будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Карраресе есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Пиза. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Пиза продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Пиза крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Между командами Карраресе и Пиза всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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