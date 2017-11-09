Фигейренсе — Америка Минейро прогноз и ставки от профессионала 11.11.17

Футболисты клуба Америка Минейро не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 11-го ноября 2017 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Фигейренсе – Америка Минейро идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 22:30 по МСК.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Фигейренсе – Америка Минейро неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 2.71. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 2.965 и 3.1.

На своем поле футбольный клуб Фигейренсе не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Фигейренсе находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Фигейренсе в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

За последние четыре недели футбольному клубу Америка Минейро пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Америка Минейро находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Америка Минейро намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Америка Минейро в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

В футбольном поединке Фигейренсе – Америка Минейро эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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