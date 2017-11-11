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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 11-го ноября 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся СК Хазеброукк и ЮС Квевилли. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб ЮС Квевилли сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК СК Хазеброукк. Начало данной игры произойдет в 19:00 по московскому времени.
Ставки на футбольную встречу СК Хазеброукк – ЮС Квевилли уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 11. Уверенные в победе гостей могут поставить на 1.175, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 7.
Если раньше футбольный клуб СК Хазеброукк ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. СК Хазеброукк в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба СК Хазеброукк стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба ЮС Квевилли построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб ЮС Квевилли выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч СК Хазеброукк – ЮС Квевилли не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке СК Хазеброукк – ЮС Квевилли встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
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