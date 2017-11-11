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|Швейцария
|11.11 14:30 по МСК.
|Россия
Свой первый матч на Кубке Карьяла сборная России проиграла, сможет ли исправиться в поединке против Швейцарии?
|Верчелли
|11.11 17:00 по МСК.
|Эмполи
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|Уникс
|11.11 18:00 по МСК.
|Автодор Саратов
В субботу в Единой Лиге ВТБ состоится всего один поединок, в котором померяются силами казанский УНИКС и саратовский «Автодор». Какой получится игру? Попробуем разобраться.
|Рочдейл
|11.11 18:00 по МСК.
|Уиган
Пауза в ведущих европейских чемпионатах не должна быть помехой на пути побед. Предлагаем обоснованный вариант в английской League One
|Луч
|12.11 08:00 по МСК.
|Шинник
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|Гранада
|12.11 14:00 по МСК.
|Севилья
Дерби Андалусии в Сегунде. "Гранада" принимает молодежный состав "Севильи"
Хозяев матча Хазерброук – ЮС Квевилли 11.11.2017 ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 19:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Хазерброук – ЮС Квевилли коэффициент на победу гостей просел до 1.175. На ничью он остался неизменным — 6.8, а на победу хозяев матча он немного вырос до 10.5.
Футбольный клуб Хазерброук в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Хазерброук сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Хазерброук выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Хазерброук не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Сейчас футбольный клуб ЮС Квевилли пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб ЮС Квевилли одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК ЮС Квевилли забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Хазерброук и ЮС Квевилли, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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