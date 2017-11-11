Ставки на матч Авангард Курск – Томь, прогноз на футбол от 12.11.17

Результативный футбол сегодня является обыденным явлением в исполнении большинства футбольных команд. Однако еще недавно менеджеры старались привить своим подопечным защитный стиль игры. Ранее команды ограничивались минимальными победами, а преимущество в несколько мячей по итогам матча могли себе позволить лишь команды, в составе которых выступали известные футболисты. Сегодня все кардинально изменилось. Даже команды, которые идут в хвосте турнирной таблицы, стараются играть с грандами современного футбола в атакующей манере, так как менеджеры этих команд прекрасно осознают, что если их подопечные будут жаться к собственным воротам, в надежде как можно дольше не давать сопернику забить, это все равно не убережет их от поражения. А вот в обоюдоострых атаках у таких команд появляются шансы. Да, такие шансы выглядят призрачными, но, как показывает практика современного футбола, они есть и даже работают. В матче команды Авангард Курск и команды Томь, которые будут противостоять друг другу, эксперты нашего портала ждут открытой игры, так как, судя по положению команд в турнирной таблице, им нет необходимости жаться к своим воротам. В турнирной таблице клубы занимают хорошие места, зона вылета им не грозит, но и шансов зацепиться за высокие места у команд немного, тем более, учитывая непростой график, который ждет эти футбольные клубы в ближайших матчах. Поэтому вряд ли менеджеры захотят перегружать своих футболистов активными действиями защитного футбола, предоставив им возможность проявить свой атакующий потенциал. Поэтому мы ждем веселого матча с обилием забитых мячей.

Большинство известных футбольных экспертов в матче команды Авангард Курск и команды Томь склоняются к тому, что хозяева поля легко разберутся со своими оппонентами. Однако эксперты нашего портала пока неоднозначны в своем мнении, так как необходимо все тщательно взвесить и проанализировать. С точки зрения турнирной таблицы, хозяева поля находятся в отличной позиции. Команде не угрожает вылет, и при определенных раскладах клуб может обеспечить себе высокое место в турнирной таблице. Однако, по неофициальной информации, у команды Авангард Курск серьезные финансовые проблемы, поэтому вряд ли команда будет стремиться обременить себя на участие в ряде дополнительных турниров на будущий сезон. Гостям наоборот нужны очки, так как сейчас они находятся у самой зоны вылета. В принципе, команда играет в симпатичный футбол, пусть исполнителям и не хватает мастерства. Так что, мы полагаем, что здесь коэффициент на победу хозяев поля несколько занижен, да и личные встречи этих команд говорят о том, что между собой они всегда играют очень плотно. Немаловажное значение на результат матча окажет и погода, синоптики обещают дождь, что тоже существенно затруднит атакующие действия обеих команд. Исходя из этого, а также опираясь на ряд дополнительных факторов, эксперты нашего ресурса составили прогнозы на этот матч, с которыми любители футбола могу ознакомиться ниже. Мы полагаем, что каждый сможет выбрать хорошую ставку с высокой вероятностью проходимости.

Не всегда эксперты нашего портала согласны с букмекерами, выставляющими котировки на футбольные матчи. Однако сегодня у нас нет никаких возражений относительно тех коэффициентов, которые были выставлены на матч команды Авангард Курск и команды Томь. Хозяевам поля сейчас очень нужны очки, так как они ведут борьбу за верхние строчки в турнирной таблице. Гости тоже нуждаются в очках, однако они им необходимы совсем для других целей – команда Томь должна обезопасить себя от зоны вылета. В принципе, у гостей есть еще достаточно матчей для выполнения своих задач на сезон, тогда как хозяева поля не имеют права на ошибку. Учитывая, что команда Авангард Курск уверенно выступает перед родными болельщиками, и с командами, уровня гостей никогда не имела проблем на своем поле, а также учитывая настрой хозяев поля, наши эксперты предполагают, что команда Авангард Курск уверенно победит своих соперников. Именно поэтому мы рекомендуем в этом матче делать ставки на победу команды Авангард Курск и на фору команды Авангард Курск. Учитывая, что гости в выездных матчах пропускают много, наши эксперты полагают, что сегодня оптимальной ставкой будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. При этом можно сделать ставки и на общий тотал на больше, исходя, конечно же, из того, что команда Авангард Курск победит разгромно. В принципе, ставка на пенальти в этом матче является вполне оправданной, так как команда Авангард Курск привыкла непрерывно атаковать ворота своих соперников в родных стенах, а под таким натиском даже самые опытные защитники могут допустить ошибку. Еще перспективно выглядит ставка на индивидуальный тотал угловых команды Авангард Курск на больше, в расчете на то, что хозяева вряд ли удовлетворяться 1 или 2 забитыми голами.

Матч закончится выигрышем Авангард Курск — 2.05, победителей в матче не будет — 3.1, матч закончится выигрышем Томь — 3.76.

Эксперты нашего ресурса отлично понимают, почему практически все букмекерские конторы не только расширили свои линии на футбол, но и стали предлагать большой объем ставок на статистику и прочие дополнительные параметры по ходу матча. Футбол с каждым годом становится все более популярным видом спорта, естественно, армия игроков в букмекерских конторах растет, поэтому бетторам необходимо предлагать что-то новое. По мнению наших экспертов, появление в лайв-ставках футбольной статистики – большой плюс именно для бетторов, так как букмекеры не всегда могут адекватно оценить ход матча, используя различные программы. Благодаря нашим прогнозам, можно делать ставки и до и во время матча, что существенно повышает шансы на успех, так как по ходу матча, в зависимости от развития событий на футбольном поле, можно сделать ставку не только по более выгодному коэффициенту, но и выбрав более выгодный исход. А еще лайв-ставки примечательны тем, что там можно поставить гораздо большую сумму, чем букмекер принимает до матча. Так что, рекомендуем бетторам осваивать лайв-ставки, ну и, конечно, пользоваться нашими футбольными прогнозами.

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