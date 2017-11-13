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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 13-го ноября, так как именно в этот день на поле сойдутся Равенна и Самбенедеттес. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Самбенедеттес сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Равенна. Начало данной игры произойдет в 20:00 по московскому времени.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Равенна – Самбенедеттес определились с коэффициентами. На ФК Равенна выставили 2.864, на мировую между командами — 3, а ставки на гостей матча принимаются по 2.32.
Если раньше футбольный клуб Равенна ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Равенна в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Равенна стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Последний матч футбольного клуба Самбенедеттес прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Самбенедеттес находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Самбенедеттес в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Ставить на матч Равенна – Самбенедеттес лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
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