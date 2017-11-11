Прогноз на матч Ним Олимпик — Консоля Марсель. Рекомендуемые ставки от экспертов 12.11.17

Экспертам нашего ресурса всегда нравилось анализировать наиболее интересные противостояния, исходы которых не берутся предсказать даже наиболее опытные эксперты и прогнозисты, которых в современном футболе, да и в других видах спорта в последнее время развелось превеликое множество. Это своеобразный вызов, так как, делая прогнозы на матчи лидеров чемпионата, всегда чувствуешь себя на одном уровне с великими футболистами. В общем, мы никак не могли пройти мимо матча, в котором команда Ним Олимпик и команда Консоля Марсель будут определять сильнейшего. Оба клуба имеют в своих составах отличных футболистов, которые под руководством известных опытных менеджеров демонстрируют отличный футбол. Фактически, в нынешнем сезоне оба клуба показывают футбол высокого уровня, поэтому их называют основными претендентами на борьбу за высокие места в чемпионате. Напомним, что сейчас чемпионат входит в завершающую стадию, однако это не означает, что футболисты могут позволить себе расслабиться, так как главная борьба еще впереди, и только тот клуб, который покажет футбол действительно высочайшего класса, может занять высокое место по итогам чемпионата. Встреча команды Ним Олимпик и команды Консоля Марсель будет настоящей изюминкой футбольного тура, мы советуем не пропустить этот матч, а о ставках на эту игру уже позаботились эксперты нашего портала, приготовив много интересных прогнозов. Кстати, многие наши прогнозы можно использовать не только для ставок до начала матча, но и походу игры. Советуем это учитывать.

Для прогнозирования футбольного матча между футболистами команды Ним Олимпик и футболистами команда Консоля Марсель эксперты нашего портала решили воспользоваться статистикой противостояний этих команд. Оба клуба встречаются между собой ежегодно, а также их пути несколько раз пересекались в рамках различных футбольных турниров. Однако это было достаточно давно, и те матчи не имеют никакого интереса с точки зрения статистики, так как с тех пор существенно изменились составы клубов, менеджеры и тактика этих футбольных клубов. Именно поэтому мы решили в своих прогнозах оттолкнуться от статистики очных встреч команды Ним Олимпик и команды Консоля Марсель прошлых лет. Также мы учитывали текущую форму команд, наличие травмированных футболистов основы и задачи, которые сейчас стоят перед клубами. Напомним, что в текущем чемпионате оба клуба ведут борьбу за высокие места, а учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много туров, то командам необходимо позаботиться о том, чтобы набрать как можно больше очков. Особенно важно набирать очки в матчах с прямыми конкурентами, которыми сейчас и являются эти команды. Менеджеры накануне матча заявили, что их подопечные полностью готовы к матчу, а на матч команды выйдут в оптимальных составах, что позволит им продемонстрировать отличный футбол и добиться положительного результат. Все футболисты настраиваются только на победу, поэтому болельщиков ждет жаркое противостояние, исход которого и постарались предсказать эксперты нашего ресурса.

Встреча команды Ним Олимпик и команды Консоля Марсель будет носить не самый принципиальный характер. Хозяева поля, равно как и гости, комфортно чувствуют себя в середине турнирной таблице. Конечно, у обеих команд есть шансы на то, чтобы побороться за верхние строчки чемпионатов, в надежде выбороть себе путевку в один из клубных турниров, однако команды вряд ли будут этим заниматься. Бюджеты клубов скромны, и руководство, скорее всего, не пойдет на такие траты. Так что, встреча команды Ним Олимпик и команды Консоля Марсель, скорее, будет проходить в статусе товарищеского матча. А это означает, что оба клуба не будут обременять себя защитными действиями. Поэтому общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше. При этом мы рекомендуем обратить внимание на индивидуальный тотал каждой команды. Фаворитом матча у букмекеров идут хозяева поля. В принципе, такие котировки вполне справедливы. Однако первый матч остался за футболистами команды Ним Олимпик, так что, велика вероятность того, что в этом матче хозяева поля вернут долг своим соперникам. Мы рискнем предположить, что за хороший коэффициент в этом матче победу одержат футболисты команды Консоля Марсель. Да, это риск, но риск вполне оправданный, те бетторы, кто предпочитает не рисковать, могут сыграть фору команды Консоля Марсель. Нарушений и предупреждений в матче ожидается немного, так как футболистам обеих команд нет необходимости действовать агрессивно. Угловые мы бы рекомендовали пропустить, так как непонятно, как будет складываться матч, да и в нынешнем сезоне команды нестабильны по этому показателю.

Матч закончится выигрышем Ним Олимпик — 1.37, победителей в матче не будет — 5.1, матч закончится выигрышем Консоля Марсель — 7.5.

Эксперты нашего ресурса отлично понимают, почему практически все букмекерские конторы не только расширили свои линии на футбол, но и стали предлагать большой объем ставок на статистику и прочие дополнительные параметры по ходу матча. Футбол с каждым годом становится все более популярным видом спорта, естественно, армия игроков в букмекерских конторах растет, поэтому бетторам необходимо предлагать что-то новое. По мнению наших экспертов, появление в лайв-ставках футбольной статистики – большой плюс именно для бетторов, так как букмекеры не всегда могут адекватно оценить ход матча, используя различные программы. Благодаря нашим прогнозам, можно делать ставки и до и во время матча, что существенно повышает шансы на успех, так как по ходу матча, в зависимости от развития событий на футбольном поле, можно сделать ставку не только по более выгодному коэффициенту, но и выбрав более выгодный исход. А еще лайв-ставки примечательны тем, что там можно поставить гораздо большую сумму, чем букмекер принимает до матча. Так что, рекомендуем бетторам осваивать лайв-ставки, ну и, конечно, пользоваться нашими футбольными прогнозами.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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