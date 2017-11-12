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|13.11 06:30 по МСК.
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Главный арбитр матча Грузия (19) – Франция (19) в 15:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 14-го ноября и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Франция (19) на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Франция (19) – девять против двух.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Грузия (19) – Франция (19) практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 11. Хозяева получили на свою победу котировку 23, а на гостей идет прием ставок по 1.11.
В этом сезоне футбольный клуб Грузия (19) только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Грузия (19) пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Грузия (19) хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Франция (19). Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Франция (19) продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Франция (19) крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Учитывая статистику личных встреч Грузия (19) – Франция (19), футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Франция (19) еще не разу не проигрывал в два мяча.
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