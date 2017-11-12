Турция (21) — Бельгия (21) прогноз и ставки от специалиста 14.11.17

История противостояния Турция (21) – Бельгия (21) длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Турция (21) одержал 51 победу, а на счету ФК Бельгия (21) 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 14-го ноября 2017 года и по московскому времени его начало будет в 17:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Турция (21) – Бельгия (21) определились с коэффициентами. На ФК Турция (21) выставили 3.4, на мировую между командами — 3.3, а ставки на гостей матча принимаются по 2.32.

По меркам национального чемпионата Турция (21) это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Турция (21) является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Турция (21) пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

Футбольный клуб Бельгия (21) имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Бельгия (21) демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Бельгия (21) продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Бельгия (21) в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Турция (21) – Бельгия (21) встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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