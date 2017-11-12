Молдова (21) — Чехия (21) прогноз специалиста на матч 14.11.17

14-го ноября футбольному клубу Молдова (21) на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Чехия (21). По Москве данная игра стартует в 18:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Футбольный клуб Молдова (21) среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 9.2. Ничейный результат оценен котировкой 5, а на ФК Чехия (21) выставили 1.39.

Две недели назад футбольный клуб Молдова (21) получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Молдова (21) из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Молдова (21) выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Молдова (21) – Чехия (21) у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

На выезде футбольный клуб Чехия (21) выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Чехия (21) выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Чехия (21) добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Молдова (21) – Чехия (21), советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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