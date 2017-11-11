Болгария (21) — Черногория (21) прогноз специалиста 14.11.17

Футболисты клуба Болгария (21) готовятся до 14 ноября, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Черногория (21). Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 19:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Болгария (21) – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Болгария (21) – Черногория (21) неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.48. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.92 и 3.52.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Болгария (21) отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Болгария (21) еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Болгария (21) пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Последний матч футбольного клуба Черногория (21) прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Черногория (21) находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Черногория (21) в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая статистику личных встреч Болгария (21) – Черногория (21), футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Черногория (21) еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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