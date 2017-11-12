Оэсте — Интернасьонал: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бразилии 15.11.17

Болельщики 15 ноября ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Оэсте и Интернасьонал. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 01:30 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

В футбольном поединке Оэсте – Интернасьонал букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 3.125, на ничью выставили 3.3, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 2.47.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Оэсте использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Оэсте, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Оэсте выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Футбольный клуб Интернасьонал имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Интернасьонал демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Интернасьонал продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Интернасьонал в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Так как хозяева поединка Оэсте – Интернасьонал сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Оэсте.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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