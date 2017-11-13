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|Vityaz Podolsk
|13.11 19:30 по МСК.
|ХК Сочи
Мобилизуется ли "Витязь" после паузы в чемпионате?
|Kosovo
|13.11 21:30 по МСК.
|Латвия
В товарищеском матче сойдутся Косово и Латвия. Матч не самый рейтинговый, но получить можно вполне реальные дивиденды
|Италия
|13.11 22:45 по МСК.
|Швеция
Сборная Италии оказалась на волоске от провала. Неужели "скуадра адзурра" пропустит Чемпионат мира?!
|Каролина
|14.11 03:00 по МСК.
|Даллас
Про Каролину мы уже писали недавно, тогда ставка успешно сыграла. Сегодня команда сыграет против Далласа. Какой ждать исход? Читайте в нашем прогнозе!
|Ирландия
|14.11 22:45 по МСК.
|Дания
В паре Ирландия - Дания определится последний участник финальной части ЧМ-2018 от Европы
Современный футбол представлен большим количеством ярких команд, в составах которых выступает огромное количество перспективных молодых футболистов, которые своими активными действиями на футбольном поле стараются пробить себе дорогу в топ-клубы современного футбола. У одних футболистов это получается, у других – нет, однако их старания привносят огромный вклад в развитие современного футбола, делая его динамичным, результативным и непредсказуемым. В составах команды Эстония (21) и команды Исландия (21), которые будут определять сильнейшего в очном противостоянии, тоже есть перспективная молодежь. Эти футболисты уже успели заявить о себе не только на уровне клубных соревнований, но и на уровне сборных. В нынешнем чемпионате команда Эстония (21) и команда Исландия (21) хоть и находятся в числе клубов, которые имеют шансы на завоевание высоких мест в турнирной таблице по итогам чемпионата, вряд ли могут прыгнуть выше головы. Поэтому им нет необходимости демонстрировать защитную игру в очном матче. Напомним, что оба клуба в нынешнем сезоне отличаются хорошей атакой, действующей стремительно и мобильно. По мнению экспертов нашего портала, в этом матче нас ждет атакующий футбол, так как лидеры обеих команд постараются проявить себя в надежде на то, что их заметят скауты ведущих футбольных клубов. Да и очная статистика противостояний этих команд говорит о том, что нас ждет веселый футбол. Поэтому наши эксперты советуют всем любителям футбола воспользоваться нашими прогнозами и не пропустить этот интереснейший матч.
Для прогнозирования футбольных матчей мало оперировать только статистическими данными. На результаты матчей, а также на статистику оказывает влияние большое количество факторов. Погода, судейство, текущая форма футболистов, их взаимоотношения с менеджером, важность последующих матчей и турнирные задачи – и это лишь небольшой список факторов, которые могут полностью изменить ход матча. Именно поэтому эксперты нашего портала перед составлением своих прогнозов на тот или иной футбольный матч, всегда тщательно изучают, анализируют и проверяют каждый факт, касаемо предстоящего футбольного противостояния. Так было и с матчем команды Эстония (21) и команды Исландия (21), которые многие эксперты уже успели окрестить одним из центральных матчей предстоящего тура чемпионата. Мы согласны, что сейчас команда Эстония (21) и команда Исландия (21), действительно, показывают интересный футбол высокого уровня, и при определенных раскладах такая игра способна обеспечить командам успех по итогам нынешнего сезона. Однако до конца чемпионата клубам еще предстоит сыграть достаточно матчей, причем, как показывает календарь, соперники у команд будут не самыми простыми. Да, клубы, которые ведут борьбу за выживание, иной раз способны преподнести самые неожиданные сюрпризы, так что, футболисты и менеджеры команды Эстония (21) и команды Исландия (21) должны быть готовы ко всему. Относительно сегодняшнего матча, мы полагаем, что будет нешуточная борьба, а вот в отношении того, кому удастся одержать верх, а также более детальные прогнозы на статистику – все это можно найти в нашем описании ниже. Всем удачных ставок и отличного футбольного вечера.
Встреча команды Эстония (21) и команды Исландия (21) будет носить не самый принципиальный характер. Хозяева поля, равно как и гости, комфортно чувствуют себя в середине турнирной таблице. Конечно, у обеих команд есть шансы на то, чтобы побороться за верхние строчки чемпионатов, в надежде выбороть себе путевку в один из клубных турниров, однако команды вряд ли будут этим заниматься. Бюджеты клубов скромны, и руководство, скорее всего, не пойдет на такие траты. Так что, встреча команды Эстония (21) и команды Исландия (21), скорее, будет проходить в статусе товарищеского матча. А это означает, что оба клуба не будут обременять себя защитными действиями. Поэтому общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше. При этом мы рекомендуем обратить внимание на индивидуальный тотал каждой команды. Фаворитом матча у букмекеров идут хозяева поля. В принципе, такие котировки вполне справедливы. Однако первый матч остался за футболистами команды Эстония (21), так что, велика вероятность того, что в этом матче хозяева поля вернут долг своим соперникам. Мы рискнем предположить, что за хороший коэффициент в этом матче победу одержат футболисты команды Исландия (21). Да, это риск, но риск вполне оправданный, те бетторы, кто предпочитает не рисковать, могут сыграть фору команды Исландия (21). Нарушений и предупреждений в матче ожидается немного, так как футболистам обеих команд нет необходимости действовать агрессивно. Угловые мы бы рекомендовали пропустить, так как непонятно, как будет складываться матч, да и в нынешнем сезоне команды нестабильны по этому показателю.
Игра закончится победой Эстония (21) — 3.26, игра закончится победой Исландия (21) — 2.32, никто не победит в игре — 3.44.
Сегодняшний матч, в котором встретятся команда Эстония (21) и команда Исландия (21) можно назвать матчем тура, так как команды будут биться не на жизнь, а на смерть, ведь терять очки нельзя ни одному из соперников, в противном случае, это серьезно осложнит жизнь проигравшему в турнирной таблице. Матч анонсировали достаточно давно, поэтому, нет сомнений в том, что его будут смотреть все ценители современного футбола. В составах одной и другой команды выступает большое количество известных футболистов, действия которых на футбольном поле вызывают настоящий восторг у публики, так что, аншлаг на стадионе и у экранов телевизоров гарантирован. А там где азарт – там обязательно ставки, ведь мало кто из футбольных болельщиков откажется проверить свое мнение относительно исхода такого матча, сделав небольшую ставку в букмекерской конторе. Наши эксперты предлагают большой выбор ставок на это событие, так как в линиях букмекерских контор на этот матч предложен просто гигантский выбор ставок и мы, конечно же, не могли пройти мимо некоторых предложений. Всем отлично футбольного вечера, и выигрышных ставок!
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