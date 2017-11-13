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|Каролина
|14.11 03:00 по МСК.
|Даллас
Про Каролину мы уже писали недавно, тогда ставка успешно сыграла. Сегодня команда сыграет против Далласа. Какой ждать исход? Читайте в нашем прогнозе!
|Россия
|14.11 21:45 по МСК.
|Испания
После спарринга с Аргентиной сборной России переезжает из Москвы в Санкт-Петербург, где команду Черчесова проверит на прочность Испания
|Ирландия
|14.11 22:45 по МСК.
|Дания
В паре Ирландия - Дания определится последний участник финальной части ЧМ-2018 от Европы
|Австралия
|15.11 12:00 по МСК.
|Гондурас
Австралия и Гондурас проведут ответный матч и решат, кто из них поедет на Чемпионат мира
Футболисты клуба Атлетико Паранаенсе не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 15 ноября проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Понте-Прета – Атлетико Паранаенсе идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 22:00 по МСК.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Понте-Прета – Атлетико Паранаенсе неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 3.6. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 2.17 и 3.52.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Понте-Прета существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Понте-Прета проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Понте-Прета никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Атлетико Паранаенсе уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Атлетико Паранаенсе практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Атлетико Паранаенсе демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Понте-Прета – Атлетико Паранаенсе, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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