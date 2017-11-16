Гремио Порту-Алегри — Сан-Паулу прогноз и ставки от профессионала 16.11.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 16.11.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Гремио Порту-Алегри и Сан-Паулу. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Гремио Порту-Алегри, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 00:30.

Если футбольные клубы Гремио Порту-Алегри и Сан-Паулу в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.3. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2.14, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 3.96.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Гремио Порту-Алегри использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Гремио Порту-Алегри, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Гремио Порту-Алегри выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Последний матч футбольного клуба Сан-Паулу прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Сан-Паулу находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Сан-Паулу в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Гремио Порту-Алегри и Сан-Паулу, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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