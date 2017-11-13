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|14.11 21:45 по МСК.
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Главный арбитр матча Перу – Новая Зеландия в 05:15 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 16-го ноября 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Новая Зеландия на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Новая Зеландия – девять против двух.
Поставить на хозяев матча Перу – Новая Зеландия можно по коэффициенту 1.19, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 14. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 7.4.
Две недели назад футбольный клуб Перу получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Перу из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Перу выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Перу – Новая Зеландия у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Новая Зеландия уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Новая Зеландия практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Новая Зеландия демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Перу и Новая Зеландия, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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