Прогноз на матч Васко да Гама — Атлетико Минейро 16.11.17

Не секрет, что матч команды Васко да Гама и команды Атлетико Минейро, являющихся лидерами чемпионата, станет одним из центральных матчей не только всего футбольного тура, но и второй половины чемпионата. Еще до старта сезона многие эксперты пророчили этим футбольным клубам успешное выступление в чемпионате. Действительно, опытные менеджеры смогли подобрать оптимальное сочетание футболистов, которые реализуют их идеи и тактически схемы, претворяя все это в удачные выступления, дающие командам право находиться на вершине турнирной таблицы. Однако сегодня для достижения нужного результата в этом матче, командам будет мало одного мастерства футболистов, необходимо будет использовать всю свою изобретательность и мастерство, чтобы обыграть своих соперников. Как видно, даже эксперты-аналитики букмекерских контор находятся в затруднительном положении. На победу команд они предложили практически равные коэффициенты. А это означает, что шансы команд на успех в этом матче оцениваются примерно одинаково. Можно много говорить о факторе родных трибун, что 12-й игрок имеет для команд важное значение и в критических ситуациях своей поддержкой способен сподвигнуть клуб на невероятные действия. Однако, на практике, для опытных команд, в составе которых выступают именитые футболисты, нет разницы на каком поле проводить свои матчи. Поэтому для матча команды Васко да Гама и команды Атлетико Минейро фактор своего поля является условным. Поэтому наши эксперты согласны с котировками букмекеров, что в этом матче победителем могут быть как хозяева поля, так и гости. А вот в статистических предложениях букмекеров на этот матч мы решили разобраться более детально, и это принесло свои плоды. Так что, ниже можно воспользоваться нашими прогнозами на этот матч, который, без сомнений, будет интересен всем любителям футбола.

Для прогнозирования футбольного матча между футболистами команды Васко да Гама и футболистами команда Атлетико Минейро эксперты нашего портала решили воспользоваться статистикой противостояний этих команд. Оба клуба встречаются между собой ежегодно, а также их пути несколько раз пересекались в рамках различных футбольных турниров. Однако это было достаточно давно, и те матчи не имеют никакого интереса с точки зрения статистики, так как с тех пор существенно изменились составы клубов, менеджеры и тактика этих футбольных клубов. Именно поэтому мы решили в своих прогнозах оттолкнуться от статистики очных встреч команды Васко да Гама и команды Атлетико Минейро прошлых лет. Также мы учитывали текущую форму команд, наличие травмированных футболистов основы и задачи, которые сейчас стоят перед клубами. Напомним, что в текущем чемпионате оба клуба ведут борьбу за высокие места, а учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много туров, то командам необходимо позаботиться о том, чтобы набрать как можно больше очков. Особенно важно набирать очки в матчах с прямыми конкурентами, которыми сейчас и являются эти команды. Менеджеры накануне матча заявили, что их подопечные полностью готовы к матчу, а на матч команды выйдут в оптимальных составах, что позволит им продемонстрировать отличный футбол и добиться положительного результат. Все футболисты настраиваются только на победу, поэтому болельщиков ждет жаркое противостояние, исход которого и постарались предсказать эксперты нашего ресурса.

Для команды Васко да Гама практически все оставшиеся матчи чемпионата будут иметь решающее значение. Клуб балансирует на грани зоны вылета, поэтому команде необходимо набирать очки в каждом матче. В принципе, для хозяев поля сегодня выпадает реальный шанс улучшить свои турнирные позиции, так как в гости к ним пожалуют футболисты команды Атлетико Минейро, которые сейчас переживают не самые лучшие времена, хотя и занимают место в середине турнирной таблицы. Команда Атлетико Минейро ослаблена многочисленными травмами ведущих футболистов, вдобавок к этому клуб продал нескольких футболистов основы в межсезонье, которым так и не смог отыскать замену. В общем, у команды Васко да Гама сегодня появляется отличный шанс улучшить свои позиции в турнирной таблице, и наши эксперты полагают, что команда должна этим воспользоваться. Поэтому мы прогнозируем в этом матче победу хозяев поля. Однако победа вряд ли дастся футболистам команды Васко да Гама легко. Матч должен получиться напряженным, с обилием жестких столкновений и большим количеством предупреждений. Поэтому общий тотал нарушений и желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. В игре вряд ли будет забито много голов, так как уровень исполнителей в составах обеих команд оставляет желать лучшего, да и игра вряд ли будет динамичной, так как команды будут много осторожничать, действуя через центр. Отсюда и общий тотал забитых голов на меньше. Это же касается и общего тотала угловых, с учетом того, что игра будет идти, преимущественно, в центре поля, команды вряд ли подадут много стандартов, так как что угловых на меньше тоже выглядит хорошей ставкой на этот матч.

Ничья в матче — 3.3, выиграет в противостоянии Васко да Гама — 2.74, выиграет в противостоянии Атлетико Минейро — 2.82.

Неплохая игра ждет всех любителей футбола. Команда Васко да Гама и команда Атлетико Минейро – участники противостояния, умеют порадовать болельщиков яркой и результативной игрой. Вообще, результативный футбол – основная фишка современного футбола, сейчас все больше команд отказывается от традиционно унылого перекатывания мяча в центре поля или у своей штрафной площадке, предпочитая действовать на встречных курсах. Благодаря этому динамичность современного футбола существенно выросла, а вместе с этим выросла и результативность. Все это на руку любителям футбола, которые приходят на стадион именно в надежде понаблюдать за активными действиями своих кумиров, порадоваться забитым мячам и обсудить рекорды великих футболистов. Наши эксперты тоже довольны таким положением дел в современном футболе, так как это позволяет нам составлять интересные прогнозы, в которых прогнозы на количество голов забитых обеими командами или каждой из команд – занимает не последнее место. Пожелаем всем зрелищного и результативного футбольного матча, а также посоветуем воспользоваться нашими прогнозами, которые принесут гарантированную прибыль.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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