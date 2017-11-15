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Горняк-Спорт — Балканы Заря: прогноз, ставки букмекера на матч. 16.11.17

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Горняк-Спорт — Балканы Заря: прогноз, ставки букмекера на матч. 16.11.17

Личная встреча между футбольными клубами Горняк-Спорт и Балканы Заря назначена на 16 ноября и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Горняк-Спорт. По Москве начало данной игры в 14:00.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Горняк-Спорт – Балканы Заря неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 2.995. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 2.32 и 2.875.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Горняк-Спорт отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Горняк-Спорт еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Горняк-Спорт пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Футбольный клуб Балканы Заря в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Балканы Заря демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Балканы Заря забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Балканы Заря имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Горняк-Спорт – Балканы Заря, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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