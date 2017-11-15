Дармштадт 98 — Зандхаусен: прогноз, ставки букмекера на матч. 17.11.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 17 ноября, так как именно в этот день на поле сойдутся Дармштадт 98 и Зандхаусен. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Зандхаусен сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Дармштадт 98. Начало данной игры произойдет в 20:30 по московскому времени.

Если футбольные клубы Дармштадт 98 и Зандхаусен в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.34. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 3.6.

По меркам национального чемпионата Дармштадт 98 это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Дармштадт 98 является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Дармштадт 98 пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

Сейчас футбольный клуб Зандхаусен пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Зандхаусен одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Зандхаусен забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Дармштадт 98 – Зандхаусен встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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