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|Фамагуста
|20.12 20:00 по МСК.
|Апоэль
Центральный матч тура в чемпионате Кипра. Лидер турнира "Анортосис" принимает действующего чемпиона страны АПОЭЛ
|Бавария
|20.12 22:45 по МСК.
|Боруссия
"Бавария" против дортмундской "Боруссии" - один из самых интересных матчей 1/8 финала Кубка Германии
|Лилль
|20.12 22:50 по МСК.
|Ницца
Неожиданно для всех экспертов "Лилль" подходит к завершению первого круга чемпионата Франции в зоне вылета
|Никосия
|21.12 20:00 по МСК.
|Pafos
Без пафоса можно сказать, что в матче "Пафоса" эксперты нашли отличный вариант для ставки
|Эйбар
|21.12 21:30 по МСК.
|Гирона
В прогнозе вы узнаете, почему "Эйбар" стал лучшей командой чемпионата Испании и почему "Жирона" вдруг стала претендовать на еврокубковую зону
|Алавес
|21.12 23:30 по МСК.
|Малага
В чемпионате Испании намечается серьезный бой в подвале турнирной таблицы: "Алавес" принимает "Малагу"
Футболисты клуба Порто готовятся до 22 декабря, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Риу-Аве. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 00:15 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Порто – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Букмекеры считают фаворитом поединка Порто – Риу-Аве гостей, так что на их победу выставили коэффициент 16. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.31, а на ничейный результат можно поставить по 5.
На своем поле футбольный клуб Порто не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Порто находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Порто в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Сейчас футбольный клуб Риу-Аве пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Риу-Аве одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Риу-Аве забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Порто – Риу-Аве, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Риу-Аве.
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