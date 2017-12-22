Порто — Риу-Аве прогноз профессионала 22.12.17

Футболисты клуба Порто готовятся до 22 декабря, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Риу-Аве. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 00:15 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Порто – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекеры считают фаворитом поединка Порто – Риу-Аве гостей, так что на их победу выставили коэффициент 16. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.31, а на ничейный результат можно поставить по 5.

На своем поле футбольный клуб Порто не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Порто находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Порто в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Сейчас футбольный клуб Риу-Аве пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Риу-Аве одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Риу-Аве забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Порто – Риу-Аве, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Риу-Аве.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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