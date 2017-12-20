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|Фамагуста
|20.12 20:00 по МСК.
|Апоэль
Центральный матч тура в чемпионате Кипра. Лидер турнира "Анортосис" принимает действующего чемпиона страны АПОЭЛ
|Олимпиакос
|20.12 22:00 по МСК.
|ЦСКА
В тринадцатом туре Евролига побалует нас очень увлекательным противостоянием – матчем двух лидеров чемпионата и по совместительству полуфиналистов предыдущего розыгрыша турнира - «Олимпиакоса» и ЦСКА. Греческий коллектив отстает от «армейцев» лишь на одну победу, и уже в среду «легенда» может настигнуть возглавляющих таблицу россиян. Чего же ожидать от поединка двух грандов европейского баскетбола?
|Бавария
|20.12 22:45 по МСК.
|Боруссия
"Бавария" против дортмундской "Боруссии" - один из самых интересных матчей 1/8 финала Кубка Германии
|Лилль
|20.12 22:50 по МСК.
|Ницца
Неожиданно для всех экспертов "Лилль" подходит к завершению первого круга чемпионата Франции в зоне вылета
|Реал Сосьедад
|20.12 23:30 по МСК.
|Севилья
Поединок "Реал Сосьедада" и "Севильи" имеет все шансы стать украшением тура в чемпионате Испании
|Никосия
|21.12 20:00 по МСК.
|Pafos
Без пафоса можно сказать, что в матче "Пафоса" эксперты нашли отличный вариант для ставки
|Эйбар
|21.12 21:30 по МСК.
|Гирона
В прогнозе вы узнаете, почему "Эйбар" стал лучшей командой чемпионата Испании и почему "Жирона" вдруг стала претендовать на еврокубковую зону
|Алавес
|21.12 23:30 по МСК.
|Малага
В чемпионате Испании намечается серьезный бой в подвале турнирной таблицы: "Алавес" принимает "Малагу"
В концовке чемпионатов, когда борьба в турнирной таблице накаляется до предела, все матчи футбольных туров представляют огромный интерес, так как команды действуют в максимально агрессивной манере, в надежде обеспечить необходимый результат. Поэтому в эти периоды наши эксперты стараются прогнозировать максимальное количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для просмотра наиболее интересные и бескомпромиссные противостояния. Не секрет, что практически все футбольные болельщики заражены азартом, который направляют на спортивные ставки. Однако из-за недостатка опыта игры в букмекерских конторах, большинство ставок от футбольных болельщиков оказываются безуспешными. Эксперты нашего портала рекомендуют пользоваться только проверенными прогнозами, в основе которых лежит тщательный анализ и использование многочисленных источников информации. Мы профессионально подходим к делу, поэтому предлагаем большой объем прогнозов с подробным описанием каждого на все футбольные матчи. Команда Лариса и команда Ксанти, которые в ближайшем туре сыграют очный матч – известные футбольные клубы. Пока рано делать прогнозы относительно того, какие места команды займут в чемпионате, однако, по словам менеджеров обеих команд, перед клубами стоят довольно-таки сложные задачи, но, так как в чемпионате еще достаточно матчей, команды с оптимизмом смотрят в будущее. Исходя из этой информации, сегодня мы ждем интересного противостояния, тем более, что между собой команда Лариса и команда Ксанти демонстрируют довольно интересный и результативный футбол.
Для прогнозирования футбольных матчей мало оперировать только статистическими данными. На результаты матчей, а также на статистику оказывает влияние большое количество факторов. Погода, судейство, текущая форма футболистов, их взаимоотношения с менеджером, важность последующих матчей и турнирные задачи – и это лишь небольшой список факторов, которые могут полностью изменить ход матча. Именно поэтому эксперты нашего портала перед составлением своих прогнозов на тот или иной футбольный матч, всегда тщательно изучают, анализируют и проверяют каждый факт, касаемо предстоящего футбольного противостояния. Так было и с матчем команды Лариса и команды Ксанти, которые многие эксперты уже успели окрестить одним из центральных матчей предстоящего тура чемпионата. Мы согласны, что сейчас команда Лариса и команда Ксанти, действительно, показывают интересный футбол высокого уровня, и при определенных раскладах такая игра способна обеспечить командам успех по итогам нынешнего сезона. Однако до конца чемпионата клубам еще предстоит сыграть достаточно матчей, причем, как показывает календарь, соперники у команд будут не самыми простыми. Да, клубы, которые ведут борьбу за выживание, иной раз способны преподнести самые неожиданные сюрпризы, так что, футболисты и менеджеры команды Лариса и команды Ксанти должны быть готовы ко всему. Относительно сегодняшнего матча, мы полагаем, что будет нешуточная борьба, а вот в отношении того, кому удастся одержать верх, а также более детальные прогнозы на статистику – все это можно найти в нашем описании ниже. Всем удачных ставок и отличного футбольного вечера.
Для команды Лариса практически все оставшиеся матчи чемпионата будут иметь решающее значение. Клуб балансирует на грани зоны вылета, поэтому команде необходимо набирать очки в каждом матче. В принципе, для хозяев поля сегодня выпадает реальный шанс улучшить свои турнирные позиции, так как в гости к ним пожалуют футболисты команды Ксанти, которые сейчас переживают не самые лучшие времена, хотя и занимают место в середине турнирной таблицы. Команда Ксанти ослаблена многочисленными травмами ведущих футболистов, вдобавок к этому клуб продал нескольких футболистов основы в межсезонье, которым так и не смог отыскать замену. В общем, у команды Лариса сегодня появляется отличный шанс улучшить свои позиции в турнирной таблице, и наши эксперты полагают, что команда должна этим воспользоваться. Поэтому мы прогнозируем в этом матче победу хозяев поля. Однако победа вряд ли дастся футболистам команды Лариса легко. Матч должен получиться напряженным, с обилием жестких столкновений и большим количеством предупреждений. Поэтому общий тотал нарушений и желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. В игре вряд ли будет забито много голов, так как уровень исполнителей в составах обеих команд оставляет желать лучшего, да и игра вряд ли будет динамичной, так как команды будут много осторожничать, действуя через центр. Отсюда и общий тотал забитых голов на меньше. Это же касается и общего тотала угловых, с учетом того, что игра будет идти, преимущественно, в центре поля, команды вряд ли подадут много стандартов, так как что угловых на меньше тоже выглядит хорошей ставкой на этот матч.
Ничья в противостоянии — 2.89, победа достанется Лариса — 2.61, победа достанется Ксанти — 2.71.
Эксперты нашего ресурса отлично понимают, почему практически все букмекерские конторы не только расширили свои линии на футбол, но и стали предлагать большой объем ставок на статистику и прочие дополнительные параметры по ходу матча. Футбол с каждым годом становится все более популярным видом спорта, естественно, армия игроков в букмекерских конторах растет, поэтому бетторам необходимо предлагать что-то новое. По мнению наших экспертов, появление в лайв-ставках футбольной статистики – большой плюс именно для бетторов, так как букмекеры не всегда могут адекватно оценить ход матча, используя различные программы. Благодаря нашим прогнозам, можно делать ставки и до и во время матча, что существенно повышает шансы на успех, так как по ходу матча, в зависимости от развития событий на футбольном поле, можно сделать ставку не только по более выгодному коэффициенту, но и выбрав более выгодный исход. А еще лайв-ставки примечательны тем, что там можно поставить гораздо большую сумму, чем букмекер принимает до матча. Так что, рекомендуем бетторам осваивать лайв-ставки, ну и, конечно, пользоваться нашими футбольными прогнозами.
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основатель проекта Betfaq