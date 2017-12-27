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|Ипсвич
|26.12 18:00 по МСК.
|Куинз Парк Рейнджерс
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В последнем противостоянии Хартс – Хиберниан свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 27.12.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 22:45. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Хартс обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Ставки на футбольную встречу Хартс – Хиберниан уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.392. Уверенные в победе гостей могут поставить на 2.62, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.1.
По меркам национального чемпионата Хартс это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Хартс является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Хартс пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Хиберниан может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Хиберниан надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Хиберниан имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
На поединок Хартс – Хиберниан идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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