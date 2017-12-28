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В рамках национального первенства пройдет поединок Кристал Пэлэс – Арсенал, который будет сыгран между командами в 28.12.2017. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 23:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Арсенал – две победы против одного поражения.
Ставки на футбольную встречу Кристал Пэлэс – Арсенал уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 5.65. Уверенные в победе гостей могут поставить на 1.65, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 4.34.
На своем поле футбольный клуб Кристал Пэлэс не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Кристал Пэлэс находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Кристал Пэлэс в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Футбольный клуб Арсенал в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Арсенал демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Арсенал забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Арсенал имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Учитывая статистику личных встреч Кристал Пэлэс – Арсенал, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Арсенал еще не разу не проигрывал в два мяча.
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