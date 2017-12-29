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Сантаркангело — Губбио прогноз и ставки от профессионала 29.12.17

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Сантаркангело — Губбио прогноз и ставки от профессионала 29.12.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 29.12.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Сантаркангело и Губбио. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Губбио сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Сантаркангело. Начало данной игры произойдет в 16:30 по московскому времени.

Поставить на хозяев матча Сантаркангело – Губбио можно по коэффициенту 2.42, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 2.62. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.2.

Футбольный клуб Сантаркангело в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Сантаркангело сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Сантаркангело выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Сантаркангело не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Губбио построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Губбио выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Сантаркангело – Губбио не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Между командами Сантаркангело и Губбио всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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