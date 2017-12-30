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|Авеллино
|28.12 22:30 по МСК.
|Тернана
"Авеллино" не может выиграть в итальянской Серии В 9 матчей подряд...
|Карпи
|28.12 22:30 по МСК.
|Бари
Один из главных матчей 21-го тура итальянской Серии В. "Карпи" принимает "Бари" - прогноз уже готов!
|Кротоне
|29.12 22:45 по МСК.
|Наполи
Серия А решила взять пример с английской Премьер-лиги и сыграть перед самым новым годом. 19-й тур чемпионата Италии открывают "Кротоне" и "Наполи"
|Моркам
|29.12 22:45 по МСК.
|Йовил
Английский футбол, как обычно, активен даже в канун Нового года. Пока Премьер-лига готовится к своему туру, предлагаем ставку на второй дивизион
|Ст. Миррен
|29.12 22:45 по МСК.
|Данди
В шотландском Чемпионшипе намечается главная битва зимы. От поединка "Сент-Миррена" и "Данди Юнайтед" может зависеть судьба путевки в элитный дивизион.
Хозяев матча Ольбия – Гаворрано 30-го декабря 2017 года ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 16:30 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
Футбольный клуб Ольбия среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.744. Ничейный результат оценен котировкой 3.4, а на ФК Гаворрано выставили 4.14.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Ольбия на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Ольбия потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Ольбия в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
За последние четыре недели футбольному клубу Гаворрано пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Гаворрано находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Гаворрано намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Гаворрано в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Так как хозяева поединка Ольбия – Гаворрано сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Ольбия.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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