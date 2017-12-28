Ставки на матч Реджана – Триестина, прогноз на футбол от 29.12.17

В матче команды Реджана и команды Триестина, который в ближайшее время состоится в рамках очередного тура футбольного чемпионата, хозяева поля постараются прервать неудачную серию. Однако сделать это будет не так-то просто, так как их соперник – команда Триестина, коллектив, которому тоже необходимы очки. Так что, всех любителей футбола ждет интересное противостояние, которое обостряется еще и тем, что оба клуба являются представителями одного региона, следовательно, нас ждет настоящая рубка. Вообще, тем дерби и матчей команд из одного региона или города, в последнее время, в современном футболе стала довольно острой. Особенно это касается ведущих футбольных чемпионатов. Более развитые регионы и города могут позволить себе выставить в высших лигах чемпионата сразу несколько футбольных клубов. В зависимости от самого чемпионата и отношений между этими командами, в некоторых чемпионатах более слабые команды фактически без борьбы проигрывают своим более сильным соперникам по дерби, однако матч команды Реджана и команды Триестина – это настоящее рубилово, в котором футболисты обеих команд будут до конца сражаться за победу в матче, так как амбиции этих футбольных команд не позволяют им пассивно действовать в матчах с основными конкурентами не только по турнирной таблице, но и по борьбе за звание лучшей команды региона. На основании этого наши эксперты сделали ряд интересных прогнозов на этот матч, которые позволят точно многократно усилить эмоции от просмотра этой интереснейшей игры.

В матче команды Реджана и команды Триестина, которые сыграют между собой в рамках первенства страны, эксперты нашего ресурса выбрали ряд интересных ставок в букмекерских конторах, на которые стоит обратить внимание бетторам. В первую очередь, это касается статистики. Чаще всего, букмекеры выдают верную линию на основные исходы футбольных матчей, а вот корректными предложениями на статистические показатели того или иного футбольного матча почему-то пренебрегают. Хотя, прогнозировать статистику не так уж и сложно, главное, иметь терпение и желание. Мы используем специальные ресурсы, которые находятся в сети в открытом доступе, и ими, при желании, может воспользоваться каждый. Сегодня практически все букмекерские конторы позволяют делать ставки не только до начала матча, но и во время игры. Причем, ставки можно делать как на основные исходы матча, так и на дополнительные исходы и на статистику. Это очень удобно, так как по ходу матча, наблюдая за развитием событий на футбольном поле, можно сделать ставку по лучшему коэффициенту, либо по более выгодным предложениям. В общем, нашими прогнозами можно успешно пользоваться как до начала матча, так и по ходу игры. Особенно это касается тех болельщиков, которые привыкли наблюдать за матчами любимой команды с трибуны стадиона. Матч команды Реджана и команды Триестина будет непростым, команды имеют богатую историю противостояний, поэтому зрелищный и бескомпромиссный футбол болельщикам гарантирован.

Непростое противостояние ожидает футбольных болельщиков. В чемпионате команда Реджана и команда Триестина продолжают решать свои турнирные задачи, поэтому победа в этом противостоянии имеет для обеих команд ключевое значение. В принципе, эксперты нашего ресурса согласны с букмекерами, которые видят фаворитами противостояния гостей. Команда Триестина более опытна в играх концовки чемпионата, да и состав гостей более стабилен и сбалансирован. Хозяева поля в текущем чемпионате имеют неплохую статистику домашних матчей против клубов, занимающих верхние строчки турнирной таблицы, однако в этом матче все факторы указывают на то, что именно гости больше заслуживают победы. Поэтому наши эксперты прогнозируют победу команды Триестина в этом матче. Исходя из этого, чтобы оба клуба играют в атакующий футбол, мы полагаем, что в этом матче будет забито много голов. Поэтому наш прогноз – тотал больше голов в матче, а также индивидуальный тотал гостей тоже на больше. Так как команды действуют в быстрой манере, то фолов в матче вряд ли будет много, да и общий тотал желтых карточек в этой игре явно завышен. Отсюда, эти два статистических параметра мы рассматриваем на меньше. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как команда Реджана и команда Триестина много атакуют, причем, делают это не через центр, а флангами, это и приводит к большому количеству стандартов. Еще можно рассмотреть индивидуальный тотал угловых каждой команды на больше, так как игра обеих команд строится через фланговые запросы в надежде на больших нападающих.

Достанется победа в противостоянии Реджана — 2.27, в противостоянии нет победителей — 3, достанется победа в противостоянии Триестина — 2.984.

Сегодня многие считают, что для прогнозирования футбольных матчей не надо ничему учиться. Достаточно немного разбираться в футболе: знать правила игры, названия наиболее выдающихся футбольных клубов современности, а также знать фамилии знаменитых футболистов и менеджеров. Однако это далеко не так. Прогнозировать современный футбол становится все сложнее и сложнее, так как с каждым годом этот вид спорта развивается, и в новом сезоне клубы уже не играют так, как делали это в прошлом. Прогнозирование современного футбола – это учет, структуризация и анализ огромного количества составляющих, что в конечном итоге выливается в один или несколько прогнозов на отдельно взятый футбольный матч. А для прогнозирования следующего футбольного матча необходимо проделать ту же кропотливую работу. Наши эксперты – настоящие профессионалы своего дела. Выше можно ознакомиться с нашими прогнозами на матч команды Реджана и команды Триестина, узнать наше мнение относительно наиболее интересных аспектах матча, что позволит сделать правильные ставки и сорвать неплохой выигрыш в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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