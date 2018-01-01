Ставки на матч Брайтон энд Хав Альбион – Борнмут, прогноз на футбол от 01.01.18

Матч команды Брайтон энд Хав Альбион и команды Борнмут можно считать центральным матчем тура, так как оба футбольных клуба в текущем сезоне демонстрируют отличные результаты, которые позволят назвать эти команды одними из фаворитов данного чемпионата. Наши эксперты отмечают, что к таким результатам команды шли не один сезон. Это результат кропотливой работы менеджеров, которые буквально по крупицам собирали футболистов со всего мира и наигрывали оптимальный состав с оптимальной тактикой. Это дало свои плоды, так как уже в нынешнем чемпионате эти клубы оставили далеко позади основных конкурентов, среди которых и довольно известные футбольные клубы. По словам менеджеров, обе команды тщательно готовились к предстоящему матчу, некоторые футболисты получили отдых в прошлых поединках, что позволяет судить о том, что, действительно, для команды Брайтон энд Хав Альбион и команды Борнмут это противостояние будет иметь ключевое значение. В связи с этим, наши эксперты в своих прогнозах опирались не только на выступления этих коллективов в нынешнем сезоне, но и на арбитра, который будет обслуживать этот матч, так как именно от его профессиональных действий на футбольном поле будет зависеть многое в этом матче, если не все. Тщательный анализ многочисленных факторов, которые мы использовали для прогнозирования, позволил нам составить интересные прогнозы на этот матч, который без сомнения можно считать центральным матчем тура. Поэтому советуем всем любителям футбола не пропустить эту игру.

Наши эксперты после тщательного изучения предстоящего матча, в котором встретятся футболисты команды Брайтон энд Хав Альбион и футболисты команды Борнмут, выяснили, что оба соперника будут играть в ослабленных составах. Это вызвано большим количеством травм и дисквалификаций. Так что, есть вероятность, что букмекеры несколько поторопились выставлять хозяев поля такими фаворитами. В принципе, если убрать все форс-мажорные обстоятельства, то и хозяева поля, и гости уже обеспечили себе участие в высшем дивизионе чемпионата на будущий сезон. Однако расслабляться командам не стоит, так как впереди им предстоит сыграть с лидерами чемпионата, а учитывая проблемы с составами, взять очки в этих матчах им будет очень непросто. Статистика встреч команды Брайтон энд Хав Альбион и команда Борнмут говорит о том, что оба клуба действуют в атакующей манере, не сильно беспокоясь о защите собственных ворот. Учитывая, что в текущем матче в составах команд не будет ряда ключевых футболистов, наши эксперты полагают, что игра будет динамичной, поэтому велика вероятность большого количества забитых мячей. Еще мы учли тот факт, что команда Брайтон энд Хав Альбион и команда Борнмут в очных противостояниях действуют довольно грубо, а сегодняшний арбитр является лидером чемпионата по желтым и красным карточкам. Этот аспект мы тоже отразили в своих прогнозах на этот матч. Так что, ждем от команд интересной игры, которая позволит бетторам неплохо заработать на ставках.

Не всегда эксперты нашего портала согласны с букмекерами, выставляющими котировки на футбольные матчи. Однако сегодня у нас нет никаких возражений относительно тех коэффициентов, которые были выставлены на матч команды Брайтон энд Хав Альбион и команды Борнмут. Хозяевам поля сейчас очень нужны очки, так как они ведут борьбу за верхние строчки в турнирной таблице. Гости тоже нуждаются в очках, однако они им необходимы совсем для других целей – команда Борнмут должна обезопасить себя от зоны вылета. В принципе, у гостей есть еще достаточно матчей для выполнения своих задач на сезон, тогда как хозяева поля не имеют права на ошибку. Учитывая, что команда Брайтон энд Хав Альбион уверенно выступает перед родными болельщиками, и с командами, уровня гостей никогда не имела проблем на своем поле, а также учитывая настрой хозяев поля, наши эксперты предполагают, что команда Брайтон энд Хав Альбион уверенно победит своих соперников. Именно поэтому мы рекомендуем в этом матче делать ставки на победу команды Брайтон энд Хав Альбион и на фору команды Брайтон энд Хав Альбион. Учитывая, что гости в выездных матчах пропускают много, наши эксперты полагают, что сегодня оптимальной ставкой будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. При этом можно сделать ставки и на общий тотал на больше, исходя, конечно же, из того, что команда Брайтон энд Хав Альбион победит разгромно. В принципе, ставка на пенальти в этом матче является вполне оправданной, так как команда Брайтон энд Хав Альбион привыкла непрерывно атаковать ворота своих соперников в родных стенах, а под таким натиском даже самые опытные защитники могут допустить ошибку. Еще перспективно выглядит ставка на индивидуальный тотал угловых команды Брайтон энд Хав Альбион на больше, в расчете на то, что хозяева вряд ли удовлетворяться 1 или 2 забитыми голами.

Матч закончится выигрышем Брайтон энд Хав Альбион — 2.32, победителей в матче не будет — 3.24, матч закончится выигрышем Борнмут — 2.995.

Для экспертов нашего ресурса матч команды Брайтон энд Хав Альбион и команды Борнмут не оказался сложным орешком. Для составления прогнозов на этот матч мы воспользовались различными источниками информации, что позволило нам сделать тщательный анализ предложений букмекеров, и составить интересные прогнозы на матч. Обеим командам необходимо просто доиграть сезон, так как они практически решили все свои задачи в турнирной таблице. Именно поэтому мы ждем от этого противостояния открытой игры с большим количеством голевых моментов. Наши эксперты обратили внимание не только на исходы, но и на статистику матча, где мы нашли много интересных предложений букмекеров. Вообще, в последнее время букмекеры стали предлагать большой выбор различных дополнительных ставок, что только на руку нашим экспертам, так как есть из чего выбрать. В общем, матч будет интересным, пусть в нем и не будет жесткой борьбы, но опасные моменты и забитые мячи должны исправить этот недочет. Всем удачных ставок и зрелищного футбола. Не забывайте делать ставки по нашим прогнозам, так как на дистанции это принесет солидный плюс.

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