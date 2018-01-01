Ставки на матч Эвертон – Манчестер Юнайтед, прогноз на футбол от 01.01.18

В современном футболе ежедневно проводится огромное количество матчей. Наши эксперты тщательно отбирают наиболее интересные противостояния, на которые предлагают свои прогнозы. Сегодня, когда в сети и СМИ появилось большое количество футбольных экспертов, которые предлагают свои прогнозы на футбол, найти действительно качественные и аргументированные прогнозы на этот вид спорта довольно непросто. Наш ресурс выгодно отличается тем, что здесь эксперты стараются предложить максимальный объем ставок на конкретный футбольный матч. Это и ставки на основные исходы матча, и ставки на статистику, и ставки на дополнительные исходы. Мы также рекомендуем на что именно следует обратить внимание во время ставок. Напомним, что сегодня букмекеры предлагают не только ставки на начала футбольного матча, но и ставки по ходу игры, так называемые лайв-ставки. Преимущество ставок по ходу игры заключается в том, что бетторы могут наблюдать за ходом матча, попутно делая ставки. Основываясь на наших прогнозах, бетторы могут выбрать более выгодные предложения букмекеров, чем те, которые они предлагали в доматчевых линиях. Таким образом, преимущества нашего ресурса очевидны, мы тоже любим футбол и привыкли реализовывать свое понимание этой игры в деньги. Так что, советуем не пропустить матч команды Эвертон и команды Манчестер Юнайтед, на который наши эксперты уже приготовили свои прогнозы. Напомним, что в этом матче будут встречаться лидеры чемпионата, команды, для которых оставшийся игровой отрезок будет очень непростым, поэтому интересный и бескомпромиссный футбол нам гарантирован.

Не каждый день случаются такие величайшие матчи в футболе, как противостояние команды Эвертон и команды Манчестер Юнайтед. Сейчас обе команды показывают просто великолепный футбол, а это означает, что сегодня болельщиков ждет настоящий футбольный триллер, так как цена поражения для одной из команд окажется очень высокой, скорее всего, повлечет за собой ряд кадровых изменений, начиная с менеджера, и заканчивая футболистами. Именно сегодняшний матч определит фаворита текущего сезона, команду, которая может стать чемпионом. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, несмотря на некоторый перекос в линии основных исходов, предлагаемых букмекерами, мы приняли решение обойтись без прогнозов на победителя матча, пусть каждый сам для себя решает, за победу какой команды болеть в этой игре, и в соответствии с этим – делает ставки. Наши же эксперты приняли решение сосредоточиться на статистических показателях, так как, тщательно изучив очные противостояния команды Эвертон и команды Манчестер Юнайтед, мы пришли к мнению, что в этом матче будет много интересного для ставок. Фигура главного арбитра матча тоже весьма любопытна, так как судья не самый лояльный, который привык не церемониться с грубиянами, невзирая на статус клубов и звездность футболистов. Кстати, этот арбитр недавно обслуживал матч с участием этих команд, и там цифры его статистики довольно-таки любопытные. Все это, а также наши мнения относительно того, как будут развиваться события в этом противостоянии, можно найти ниже. Советуем не пропустить этот интереснейший матч.

Так как команда Эвертон и команда Манчестер Юнайтед сейчас ведут борьбу за высокие места в турнирной таблице чемпионата, очное противостояние этих футбольных команд можно назвать центральным матчем тура. Напомним, что до конца чемпионата осталось сыграть ограниченное количество матчей, поэтому каждое набранное очко – на вес золота. И команда Эвертон, и команда Манчестер Юнайтед одни из лидеров чемпионата по количеству забитых мячей. Статус матча тоже подразумевает, что оба футбольных клуба будут действовать в атакующем стиле, следовательно, забитых мячей в матче будет много, поэтому общий тотал наши эксперты рекомендуют заигрывать на больше. Относительно фаворита этого матча, то здесь довольно тяжело дать однозначный ответ. В принципе, исходя из турнирного положения, а также учитывая другие факторы, эксперты нашего ресурса полагают, что команда Эвертон и команда Манчестер Юнайтед – равные соперники, поэтому до старта игры мы воздержимся от каких-либо прогнозов относительно фаворита матча. Стоит посмотреть на то, кто из соперников будет действовать в противостоянии более активно, а потом только делать какие-либо выводы. Нарушений и желтых карточек в игре ожидается немного, пусть матчи и носит принципиальный характер, однако оба футбольных клубах ни в текущем сезоне, ни в матчах между собой не набирали много предупреждений, да и нарушений правил в матчах с участием этих команд тоже было не много. Так как обе команды стараются действовать на футбольном поле активно, то общий тотал угловых в этом матче мы советуем играть на больше.

Игра закончится победой Эвертон — 5.85, игра закончится победой Манчестер Юнайтед — 1.55, никто не победит в игре — 3.8.

Эксперты нашего ресурса отлично понимают, почему практически все букмекерские конторы не только расширили свои линии на футбол, но и стали предлагать большой объем ставок на статистику и прочие дополнительные параметры по ходу матча. Футбол с каждым годом становится все более популярным видом спорта, естественно, армия игроков в букмекерских конторах растет, поэтому бетторам необходимо предлагать что-то новое. По мнению наших экспертов, появление в лайв-ставках футбольной статистики – большой плюс именно для бетторов, так как букмекеры не всегда могут адекватно оценить ход матча, используя различные программы. Благодаря нашим прогнозам, можно делать ставки и до и во время матча, что существенно повышает шансы на успех, так как по ходу матча, в зависимости от развития событий на футбольном поле, можно сделать ставку не только по более выгодному коэффициенту, но и выбрав более выгодный исход. А еще лайв-ставки примечательны тем, что там можно поставить гораздо большую сумму, чем букмекер принимает до матча. Так что, рекомендуем бетторам осваивать лайв-ставки, ну и, конечно, пользоваться нашими футбольными прогнозами.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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