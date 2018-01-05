Борнмут — Уиган Атлетик: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Англии 06.01.18

В последнем противостоянии Борнмут – Уиган Атлетик свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 06-го января 2018 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 18:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Борнмут обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Борнмут – Уиган Атлетик неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 5.35. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.55 и 4.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Борнмут использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Борнмут, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Борнмут выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Футбольный клуб Уиган Атлетик имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Уиган Атлетик демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Уиган Атлетик продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Уиган Атлетик в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Хозяева матча Борнмут – Уиган Атлетик предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Борнмут больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: