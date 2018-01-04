Регистрация

Карлайл Юнайтед — Шеффилд Уинсдей прогноз профессионала 06.01.18

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас

Прогнозы на сегодня:
Испания футбол: Испания – Кубок Короля
до начала:
# Эспаньол 04.01 23:00 по МСК. Леванте #
Открыть доступ

1/8 финала Кубка Испании. В одном из матчей встретятся "Эспаньол" и "Леванте". Готовы дать прогноз с высоким коэффициентом
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Филадельфия 05.01 03:00 по МСК. Айлендерс #
Открыть доступ

Сможет ли "Филадельфия" подтянуться к группе лидеров после домашней игры с "Айлендерс"? Читайте наш прогноз на НХЛ
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Кьево 05.01 20:00 по МСК. Удинезе #
Открыть доступ

"Удинезе" выиграл в чемпионате Италии пять матчей подряд. Будет ли шестая победа?
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Фиорентина 05.01 22:45 по МСК. Интер #
Открыть доступ

В чемпионате Италии "Интер" не может выиграть уже четыре тура подряд
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Spal 06.01 17:00 по МСК. Лацио #
Открыть доступ

Дебютант Серии А "СПАЛ" попытается отобрать очки у претендента на зону Лиги чемпионов "Лацио"
Англия футбол: Англия Amateur – Кубок ФА
до начала:
# Эксетер 06.01 18:00 по МСК. Вест Бромвич #
Открыть доступ

"Вест Бромвич" не выигрывал в Премьер-лиге 20 матчей подряд. Сумеет ли "Эксетер Сити" воспользоваться не лучшим состоянием "дроздов" в Кубке Англии
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Карлайл Юнайтед — Шеффилд Уинсдей прогноз профессионала 06.01.18

Личная встреча между футбольными клубами Карлайл Юнайтед и Шеффилд Уинсдей назначена на 06 января и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Карлайл Юнайтед. По Москве начало данной игры в 18:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Карлайл Юнайтед – Шеффилд Уинсдей определились с коэффициентами. На ФК Карлайл Юнайтед выставили 4.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 1.72.

Две недели назад футбольный клуб Карлайл Юнайтед получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Карлайл Юнайтед из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Карлайл Юнайтед выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Карлайл Юнайтед – Шеффилд Уинсдей у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

В этом сезоне у футбольного клуба Шеффилд Уинсдей совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Шеффилд Уинсдей находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Шеффилд Уинсдей выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Шеффилд Уинсдей в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Карлайл Юнайтед – Шеффилд Уинсдей встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Астон Вилла — Питерборо прогноз профессионала на матч 06.01.18
Аваллонн — Шамбли: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Франции 06.01.18
Ноттингем Форест — Арсенал: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Англии 06.01.18
Прогноз на матч Леганес — Вильярреал от эксперта 04.01.18
Милан — Кротоне: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Италии 06.01.18
НХЛ. Сегодня матч Филадельфия — Айлендерс. Прогнозы и ставки от эксперта 05.01.18
Прогноз на матч Колорадо — Коламбус от эксперта 05.01.18
КХЛ.Динамо Рига — Нефтехимик: прогноз, ставки букмекера на матч. 04.01.18
Прогноз на матч Питтсбург — Каролина от эксперта 05.01.18
Прогноз на матч Автомобилист — Динамо Минск от эксперта 05.01.18


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 