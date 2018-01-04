Карлайл Юнайтед — Шеффилд Уинсдей прогноз профессионала 06.01.18

Личная встреча между футбольными клубами Карлайл Юнайтед и Шеффилд Уинсдей назначена на 06 января и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Карлайл Юнайтед. По Москве начало данной игры в 18:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Карлайл Юнайтед – Шеффилд Уинсдей определились с коэффициентами. На ФК Карлайл Юнайтед выставили 4.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 1.72.

Две недели назад футбольный клуб Карлайл Юнайтед получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Карлайл Юнайтед из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Карлайл Юнайтед выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Карлайл Юнайтед – Шеффилд Уинсдей у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

В этом сезоне у футбольного клуба Шеффилд Уинсдей совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Шеффилд Уинсдей находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Шеффилд Уинсдей выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Шеффилд Уинсдей в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Карлайл Юнайтед – Шеффилд Уинсдей встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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