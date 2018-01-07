Уэска — Овьедо прогноз специалиста 07.01.18

История противостояния Уэска – Овьедо длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Уэска одержал 51 победу, а на счету ФК Овьедо 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 07-го января 2018 года и по московскому времени его начало будет в 02:00.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Уэска – Овьедо коэффициент на победу гостей просел до 5.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.72.

Если раньше футбольный клуб Уэска ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Уэска в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Уэска стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Сейчас футбольный клуб Овьедо пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Овьедо одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Овьедо забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Уэска – Овьедо, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Овьедо.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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